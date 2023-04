Stand: 26.04.2023 09:28 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Jugendgewalt in Heide: Polizeieinsatz an Schule

Wegen einer Schlägerei an der Gemeinschaftsschule Heide-Ost gab es am Dienstagvormittag einen Polizeieinsatz. Nach Angaben einer Sprecherin war es zu einer Auseinandersetzung zwischen einigen Schülerinnen und Schülern gekommen. Die Beamten nahmen zwei von ihnen mit auf die Polizeiwache, um sie zu dem Vorfall zu befragen. Weitere Angaben machte die Polizei zunächst nicht. In Heide (Kreis Dithmarschen) hatte es in den vergangenen Monaten Probleme mit Jugendgewalt gegeben. Dazu zählt auch ein Übergriff auf eine 13-Jährige. Die Polizei arbeite seitdem enger mit den Schulen in der Stadt zusammen, erklärte eine Sprecherin. | NDR Schleswig-Holstein 26.04.2023 08:30 Uhr

NDR Festival in Büsum mit "ClockClock"

Am Sonnabend steigt in Büsum (Kreis Dithmarschen) direkt am Hauptstrand das NDR Festival. NDR 1 Welle Nord Morgenmoderator Horst Hoof und Kristin Recke vom NDR Fernsehen präsentieren auf der Watt-Tribüne ein buntes Programm. Der musikalische Top-Act des Abends ist das deutsche Pop-Trio "ClockClock" - bekannt durch die Hits "Sorry" und "Someone else". Weiterer Höhepunkt des NDR Festivals ist eine Live-Challenge, bei der alle Besucherinnen und Besucher mitmachen können. | NDR Schleswig-Holstein 26.04.2023 08:30 Uhr

Eiderdamm: Bauarbeiten für "Klimadeich" gestartet

Auf der Halbinsel Eiderstedt (Kreis Nordfriesland) haben die Bauarbeiten für die Deichverstärkung des Eiderdamms begonnen. Betroffen ist der nördliche Teil hinter dem Eidersperrwerk beim Tönninger Ortsteil Kating. Der Landesbetrieb Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz (LKN) baut dort auf einer Strecke von vier Kilometern einen sogenannten Klimadeich. Besondere Herausforderung bei den Bauarbeiten: der Naturschutz. Normalerweise nistet der seltene und geschützte Seeregenpfeifer im Treibsel direkt am Eiderdamm. Damit die Arbeiten trotzdem beginnen können, haben die Arbeiterinnen und Arbeiter einen Treibselhaufen hinter dem Deich aufgeschüttet, sodass die Vögel dort übergangsweise brüten können. | NDR Schleswig-Holstein 26.04.2023 08:30 Uhr

