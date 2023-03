Jugendgewalt: Hunderte bei Mahnwache in Heide Sendedatum: 25.03.2023 13:00 Uhr Auf dem Heider Südermarkt haben sich am Sonnabend zahlreiche Menschen zu einer Mahnwache versammelt. In der Stadt gibt es immer wieder große Probleme mit Jugendkriminalität.

Mit der Mahnwache möchte die Bikervereinigung Bike SH ein Zeichen gegen Angst, Hass und Jugendgewalt setzen. Dutzende Motorradfahrer versammelten sich auf dem Marktplatz, viele weitere Menschen schlossen sich der Aktion und dem Motto "Keine Gewalt zwischen und gegen Jugendliche" an. Laut der Polizei-Leitstelle West waren mehr als 250 Teilnehmende bei Biker-Demo.

Auch Heides Bürgermeister Oliver Schmidt-Gutzat (SPD) beteiligte sich. "Ich finde die Veranstaltung sehr gut, weil wir eine Öffentlichkeit für das Thema brauchen und eine Öffentlichkeit für das Problem. Es ist die dritte Mahnwache in einem Jahr aus Anlass von Fällen der Gewalt. Ich habe immer gesagt, dass wir als Gesellschaft gefragt sind. Alle Institutionen müssen an einem Strang ziehen", sagte Schmidt-Gutzat. Er betonte, dass er es schade findet, wenn viele nach einer Mahnwache wieder in den Alltag übergehen. Öffentliche Räume dürften nicht den Straftätern überlassen werden.

Immer wieder Probleme mit Jugendkriminalität auf Südermarkt

In Heide hatte es im vergangenen Jahr große Probleme mit Jugendkriminalität auf dem Südermarkt gegeben, weswegen vorübergehend ein Kontrollgebiet eingerichtet worden war. Laut den Organisatoren gab es auch in den vergangenen Monaten wieder mehrere Fälle von Gewalt gegen Jugendliche, aber auch unter Jugendlichen selbst - wie zum Beispiel der gewaltsame Übergriff auf ein 13-jähriges Mädchen in Heide. Das Mädchen war vor einem Monat von anderen Mädchen, geschlagen, gequält und gedemütigt worden. Das Ganze wurde auch gefilmt und in mehreren sozialen Netzwerken tausendfach geteilt.

Schmidt-Gutzat sieht das Land in der Pflicht und fordert mehr Polizeipräsenz im Alltag. Rund 15.300 Tatverdächtige in Schleswig-Holstein waren nach der Polizeilichen Kriminalstatistik 2022 unter 21 Jahre alt. Das waren 21,8 Prozent aller Tatverdächtigen und eine leichte Steigerung im Vergleich zum Vorjahr. Zu der Altersgruppe zählten 19,2 Prozent der Gesamtbevölkerung.

Weitere Informationen Mädchen-Gewalt: Polizeiliche Ermittlungen kurz vor Abschluss Nach der Gewalttat gegen ein 13-jähriges Mädchen in Heide arbeiten das Land, Polizei und Oberstaatsanwaltschaft und Heides Bürgermeister an der Aufarbeitung des Falles. mehr Mutmaßliche Gewalttat in Heide: Mädchen quälen 13-Jährige Ein 13-jähriges Mädchen soll in Heide von einer Mädchengruppe geschlagen und gedemütigt worden sein. Laut Polizei wurden die Taten auch gefilmt. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 25.03.2023 | 13:00 Uhr