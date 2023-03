Stand: 27.03.2023 09:43 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Streik an den Schleusen des Nord-Ostsee-Kanals

Der Streik im öffentlichen Dienst sorgt auch an der Westküste für Beeinträchtigungen. Nach einem ersten Streiktag am Freitag werden seit dem frühen Morgen die Schleusen des Nord-Ostsee-Kanals bestreikt. Laut einer ver.di-Sprecherin beteiligen sich daran die Mitarbeitenden der Schiffslenkung und auch des technischen Personals an den Schleusen in Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) und Kiel. Dadurch war der Kanal am Morgen so gut wie leer. Viele Reeder und Kapitäne haben sich auf den Streik eingestellt und den Umweg über die dänische Nordspitze bei Skagen genommen. Durch den Streik gibt es auch Behinderungen im Bahnverkehr. Vor allem im Fernverkehr fallen viele Züge aus. Viele Reisende hatten sich wegen des angekündigten Streiks schon am Sonntag auf den Weg gemacht. | NDR Schleswig-Holstein 27.03.2023 08:30 Uhr

Erneute Kundgebung gegen Mobbing in Heide

Auf dem Südermarkt in Heide haben sich am Sonntag zahlreiche Menschen zu einer Mahnwache gegen Gewalt und Mobbing versammelt. Laut Schätzungen der Polizei waren es rund 1.000 Teilnehmer. Viele Jugendliche beteiligten sich an der Versammlung, zu der ein Gewaltpräventionsberater aufgerufen hatte, sie schilderten teilweise unter Tränen ihre eigenen Erfahrungen mit Mobbing. In Heide hatte es in den vergangenen Monaten mehrere Fälle von Gewalt unter Jugendlichen gegeben, zuletzt im Februar einen gewaltsamen Übergriff auf ein 13-jähriges Mädchen. Die Personalien der Tatverdächtigen sind bekannt. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern laut einer Sprecherin an. | NDR Schleswig-Holstein 27.03.2023 08:30 Uhr

