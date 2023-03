Stand: 14.03.2023 09:25 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Klimawandel: Nationalpark-Kuratorium tagt in Heide

Anstieg der Meeresspiegel, Rückgang der Küsten und Veränderungen der Strände: Unter anderem zu diesen Themen tagt heute das Nationalpark-Kuratorium Dithmarschen im Heider Kreishaus. Eingeladen ist auch Annkatrin Weber vom WWF. Sie informiert die Teilnehmenden aus Tourismus, Wirtschaft, Wissenschaft und Politik über ihre Arbeit zum Dünenerhalt in St. Peter Ording (Kreis Nordfriesland) und die Frage, inwieweit Dünen die Küste von St. Peter-Ording vor dem Meeresanstieg schützen können. Die Sitzung ist öffentlich und beginnt um 14.30 Uhr. | NDR Schleswig-Holstein 14.03.2023 08:30 Uhr

Heide: Ermittlungen nach Feuer

Nach dem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in der Stettiner Straße in Heide (Kreis Dithmarschen) in der vergangenen Woche dauern die Ermittlungen der Kriminalpolizei an. Die Beamten gehen nach ersten Erkenntnissen von Brandstiftung aus, so eine Polizeisprecherin. Das Feuer sei nach aktuellem Ermittlungsstand im Erdgeschoss des Hauses ausgebrochen, Unbekannte hätten offenbar einen dort abgestellten Kinderwagen in Brand gesteckt. Man warte nun auf das Gutachten eines Sachverständigen, so die Sprecherin weiter. Alle 13 Bewohner konnten von der Feuerwehr gerettet werden, das Haus ist laut Polizei nach wie vor unbewohnbar. | NDR Schleswig-Holstein 14.03.2023 08:30 Uhr

Sanierungsarbeiten an der L122 in Brokstedt

In Brokstedt (Kreis Steinburg) saniert der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr ab heute die L122. Der Asphalt wird an dieser Stelle erneuert. Die Straße ist dadurch zwischen Ortseingang und Bahnübergang voll gesperrt. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Die Arbeiten sollen am 29. März abgeschlossen sein, Verzögerung durch schlechtes Wetter sind jedoch möglich. | NDR Schleswig-Holstein 14.03.2023 08:30 Uhr

