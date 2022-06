Kieler Woche: Drei Millionen Besucher feiern friedlich Stand: 26.06.2022 17:50 Uhr Zehn Tage lang feierten Menschen oder verfolgten die Regatten vor Kiel-Schilksee: Insgesamt waren es laut Stadt drei Millionen Menschen aus 70 Ländern, die dieses Jahr die Kieler Woche besucht haben.

Die Veranstalter und auch die Polizei sind zufrieden mit der ersten großen Kieler Woche seit Beginn der Pandemie. Kiels Gesundheitsdezernent Gerwin Stöcken (SPD) sagte, es sei während dieser zehn Tag spürbar gewesen, wie viele sich nach ausgelassener Stimmung sehnten. "Unser Ziel war es, eine Balance zu finden aus ausgelassenem Beisammensein und gesunder Vorsicht", sagte Stöcken. Auf den Veranstaltungsflächen war extra mehr Platz geschafft worden.

Auch aus Sicht der Landespolizei war es eine gute Kieler Woche, der Kieler Polizeichef sprach von einem ruhigen und friedlichen Fest – obwohl es sehr voll war habe es deutlich weniger Einsätze gegeben als 2019. Die Kieler Woche ist eines der weltweit größten Segelevents - es gingen in diesem Jahr 4.000 Seglerinnen und Segler aus fast 50 Nationen an den Start. Die Kieler Woche ist in diesem Jahr 140 Jahre alt geworden. Die nächste Ausgabe soll vom 17. bis zum 25. Juni 2023 stattfinden.

Feuerwerk und Lichtershow zum Schluss

Auch wenn die Bilanz schon gezogen wurde: Richtig zu Ende geht die Kieler Woche am späten Abend mit Feuerwerk und einer Lichtshow. Die Stadt kündigt einen "Sternenzauber über Kiel" an, untermalt mit Musik.