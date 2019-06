Stand: 21.06.2019 08:52 Uhr

Kämpfer: "Kieler Woche bleibt ein offenes Bürgerfest"

Von heute an werden in Kiel rund drei Millionen Besucher zur Kieler Woche erwartet. Aufgrund der weiter abstrakt hohen terroristischen Gefährdungslage gibt es umfangreiche Sicherheitsvorkehrungen. Neben Riesen-Sandsäcken, Beton-Absperrungen und Müllwagen kommen an zwei Punkten erstmals sogenannte mobile Road-Blocker statt Lkw zum Einsatz - etwa kniehohe Absperrungen. "Aber auch die 125. Kieler Woche bleibt ein offenes Bürgerfest", sagte Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD): "Gemeinsam mit den Sicherheitskräften sorgt die Stadt dafür, dass die Gäste unbeschwert feiern können." Die Zahl der Einsatzkräfte hat die Polizei leicht erhöht. Zahlen nennt sie aber nicht.

Innenstadt-Fahrverbote für Lkw über 3,5 Tonnen

Die Sicherheitsvorkehrungen unterschieden sich nicht wesentlich von denen der beiden Vorjahre, so Kämpfer. Geplant sind Kontrollstellen in der Innenstadt und Innenstadt-Fahrverbote für Lkw über 3,5 Tonnen während der Hauptveranstaltungszeiten. Außerdem werden zu bestimmten Zeiten an mehreren Stellen auf den Zufahrten zum Veranstaltungsbereich Sperrpunkte eingerichtet. Alle Details zu Sperrungen für Autofahrer sind im Verkehrskonzept der Kieler Woche zu finden.

Drohne der Polizei soll Besucherströme erfassen

Neu ist auch für die Polizei der Einsatz einer Drohne während der Kieler Woche. Sie soll Besucherströme erfassen. Bislang sei ein Einsatz am 27. Juni vor dem Konzert von Kool Savas an der Hörn geplant, sagte ein Polizeisprecher. Zu dem Konzert des Rappers würden viele Besucher erwartet.

Aus den Aufnahmen wollen die Beamten gegebenenfalls einsatztaktische Schlüsse ziehen. Lageabhängig könnte es während des Sommerfests auch weitere Einsätze geben.

