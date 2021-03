Weitere Impfzentren nehmen Arbeit auf Stand: 01.03.2021 08:00 Uhr Heute nehmen in Schleswig-Holstein 13 weitere Impfzentren den Betrieb auf. Laut Gesundheitsministerium sind damit nun alle Regionen im Land ausreichend versorgt.

Insgesamt sind nun 28 Impfzentren in Betrieb. In den Kreisen Segeberg, Ostholstein und Stormarn gibt es jeweils drei Einrichtungen, sieben weitere Kreise haben jeweils zwei Impfzentren. In Kiel, Flensburg, Lübeck und Neumünster sowie im Kreis Steinburg bleibt es bei je einem Impfzentrum - sie werden durch benachbarte Zentren mitversorgt.

Verschiedene Impfstoffe stehen zur Verfügung

Wer älter als 65 Jahre ist, bekommt den Impfstoff von Biontech/Pfizer, wer jünger ist wird mit AstraZeneca geimpft. Ab 15. März soll auch der Impfstoff von Moderna eingesetzt werden. Welchen man bekommt, kann man sich zurzeit nicht aussuchen, weil der Impfstoff derzeit noch knapp ist. AstraZeneca wird in Schleswig-Holstein seit vergangenem Mittwoch verimpft, und trotz kritischer Stimmen bleiben laut Kassenärztlicher Vereinigung auch davon kaum Dosen übrig.

Impfreihenfolge

Wer sich wann impfen lassen kann, hat das Bundesgesundheitsministerium in einer Impf-Priorisierung festgehalten - Stand 25. Februar.

Gruppe 1 - Höchste Priorität Über 80-Jährige

Personen, die in stationären Einrichtungen für ältere oder pflegebedürftige Menschen behandelt, betreut oder gepflegt werden oder tätig sind,

Pflegekräfte in ambulanten Pflegediensten

Beschäftigte in medizinischen Einrichtungen mit hohem Expositionsrisiko wie Intensivstationen, Notaufnahmen, Rettungsdienste, als Leistungserbringer der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung, Corona-Impfzentren und in Bereichen mit infektionsrelevanten Tätigkeiten

Beschäftigte in medizinischen Einrichtungen, die Menschen mit einem hohen Risiko behandeln, betreuen oder pflegen (vor allem Hämato-Onkologie und Transplantationsmedizin.) Gruppe 2 - Hohe Priorität Über 70-Jährige

Personen mit Trisomie 21, mit Demenz, mit geistiger Behinderung oder mit schwerer psychiatrischer Erkrankung, insbesondere bipolare Störung, Schizophrenie oder schwere Depression

Personen nach einer Organtransplantation

Krebserkrankte, Personen mit schwerer Lungenerkrankung (z.B. interstitielle Lungenerkrankung, Mukoviszidose, COPD), sehr ausgeprägter Adipositas, schwerem Diabetes mellitus, chronischer Leber- oder Nierenerkrankung

Personen, bei denen nach individueller ärztlicher Beurteilung aufgrund besonderer Umstände im Einzelfall ein sehr hohes oder hohes Risiko für einen schweren oder tödlichen Krankheitsverlauf nach einer Infektion mit dem Coronavirus besteht

Bis zu zwei enge Kontaktperson von pflegebedürftigen Personen, die nicht in einer Einrichtung leben, die über 70 Jahre alt sind, nach Organtransplantation oder die eine der vorgenannten Erkrankungen oder Behinderung haben.

Bis zu zwei enge Kontaktpersonen von Schwangeren

Personen, die in stationären Einrichtungen für geistig behinderte Menschen tätig sind oder im Rahmen ambulanter Pflegedienste regelmäßig geistig behinderte Menschen behandeln, betreuen oder pflegen

Personen, die in Bereichen medizinischer Einrichtungen mit einem hohen oder erhöhten Expositionsrisiko in Bezug auf das Coronavirus tätig sind, insbesondere Ärzte und sonstiges Personal mit regelmäßigem Patientenkontakt, Personal der Blut- und Plasmaspendedienste und in Corona-Testzentren

Polizei- und Ordnungskräfte, die im Dienst, etwa bei Demonstrationen, einem hohen Infektionsrisiko ausgesetzt sind

Personen, die in Kinderbetreuungseinrichtungen, in der Kindertagespflege, in Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe und in Schulen tätig sind

Personen im öffentlichen Gesundheitsdienst und in relevanten Positionen der Krankenhausinfrastruktur

Personen, die in Flüchlings- und Obdachloseneinrichtungen leben oder tätig sind

Personen, die im Rahmen der nach Landesrecht anerkannten Angebote zur Unterstützung im Alltag im Sinne des § 45a des Elften Buches Sozialgesetzbuch regelmäßig bei älteren oder pflegebedürftigen Menschen tätig sind Gruppe 3 - Erhöhte Priorität Über 60-Jährige

Personen mit folgenden Krankheiten: Adipositas, chron. Nierenerkrankung, chron. Lebererkrankung, Immundefizienz oder HIV-Infektion, Diabetes mellitus, div. Herzerkrankungen, Schlaganfall, Krebs, COPD oder Asthma, Autoimmunerkrankungen und Rheuma

Beschäftigte in medizinischen Einrichtungen mit niedrigen Expositionsrisiko (Labore) und ohne Betreuung von Patienten mit Verdacht auf Infektionskrankheiten

Personen, die Mitglieder von Verfassungsorganen sind oder in besonders relevanter Position in den Verfassungsorganen, in den Regierungen und Verwaltungen, in der Bundeswehr, bei Polizei, Zoll, Feuerwehr, beim Katastrophenschutz, in der Justiz und Rechtspflege, den Auslandsvertretungen oder bei Organisationen der Entwicklungszusammenarbeit

Personen in relevanter Position in Unternehmen der kritischen Infrastruktur, in Apotheken und Pharmawirtschaft, öffentlicher Versorgung und Entsorgung, Ernährungswirtschaft, Transportwesen, Informationstechnik und Telekommunikation

Personen, die im Lebensmitteleinzelhandel tätig sind

Personen, die in Schulen tätig sind - außer in Grund-, Sonder- und Förderschulen, also zum Beispiel in weiterführenden Schulen - oder in Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe

Personen mit prekären Arbeits- oder Lebensbedingungen Gruppe 4 - ohne Priorität Alle, die ein geringeres Risiko haben, einen schweren Verlauf einer Covid-19-Erkrankung zu erleiden. Ihnen soll nach den priorisierten Gruppen ein Impfangebot gemacht werden.

