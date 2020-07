Stand: 27.07.2020 11:18 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Vion: Keine Werkverträge mehr in Schlachthöfen

Beim Fleischkonzern Vion, der auch den Schlachthof in Bad Bramstedt betreibt, soll es in Zukunft keine Werkverträge mehr geben. Wie das Unternehmen auf NDR-Anfrage mitteilte, werden in den Bereichen Schlachtung, Zerlegung und Fleischverarbeitung keine Mitarbeiter mehr über Werkverträge von Subunternehmern beschäftigt. Dabei halte sich der Schlachtbetrieb an die Rahmenbedingungen, die von der Politik aktuell vorbereitet würden, heißt es in einer Mitteilung. Im Mai waren mehr als 130 Mitarbeiter des Schlachthofs in Bad Bramstedt, inklusive einiger Angehöriger, positiv auf das Corona-Virus getestet worden.

Mitarbeiter sollen ohne Werkverträge arbeiten NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 27.07.2020 10:30 Uhr Autor/in: Böhme, Hannah In den Bereichen Schlachtung, Zerlegung und Fleischverarbeitung sollen zunächst keine Mitarbeiter mehr über Werkverträge von Subunternehmern beschäftigt werden, teilte Vion aus Bad Bramstedt mit.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Bundesministerium arbeitet an Gesetz

Das Bundesarbeitsministerium arbeitet im Moment an einem Gesetz, das die Arbeitsbedingungen in der Fleischindustrie verbessern soll: Ab 2021 soll in Schlachthöfen kein Fremdpersonal mehr über Werkverträge eingesetzt werden dürfen. Die Gewerkschaft Nahrung Genuss Gaststätten (NGG) begrüßt die Absichtserklärung, erklärt Sprecher Marcel Mansouri. Dennoch zeigt er sich skeptisch. "Meine Befürchtung ist, dass man formaljuristisch versucht, sich so umzustellen, dass man die Bedingungen der Gesetze erfüllt aber Lücken sucht, um die Ausbeutung rechtskonform zu gestalten. Das ist etwas, das wollen wir nicht. Da werden wir wachsam sein", kündigte Mansouri an.

Auch der Fleischverarbeiter Tönnies, der unter anderem einen Standort in Kellinghusen im Kreis Steinburg betreibt, hatte vor einigen Tagen angekündigt alle Mitarbeiter bis Ende des Jahres direkt anstellen zu wollen.

Weitere Informationen Verbot von Werkverträgen rechtlich schwierig Bund und Land wollen die Arbeitsbedingungen in der Fleischindustrie verbessern, dafür sollen auch Werkverträge verboten werden. Doch es gibt Zweifel, ob das rechtlich möglich ist. mehr Schlachthöfe: Forderung nach Konsequenzen In der Politik wird der Ruf nach mehr Kontrollen in Schlachthöfen laut. Auch schärfere Gesetze sind im Gespräch. NDR Schleswig-Holstein hatte über teils rechtswidrige Arbeitsverträge berichtet. mehr Schlachthof-Betreiber: Corona-Symptome nicht ignoriert Nachdem etwa 130 Mitarbeiter eines Schlachthofs in Bad Bramstedt positiv auf Corona getestet wurden, äußert sich Betreiber Vion. Von Zwängen, trotz Corona-Symptomen weiter arbeiten zu müssen, wisse man nichts. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 27.07.2020 | 10:30 Uhr