Sylter Gastronomen: Testpflicht soll bleiben Stand: 26.07.2021 13:07 Uhr Seit heute entfällt in Schleswig-Holstein die Testpflicht für die Innengastronomie. Auf Sylt formiert sich dagegen jetzt Widerstand unter den Gastronomen.

Mit den heute in Kraft getretenen Lockerungen entfällt in Schleswig-Holstein die Testpflicht für die Innengastronomie. Das heißt: In der Bar, im Restaurant oder in der Kneipe müssen Gäste keinen Corona-Test mehr vorlegen. Gegen diese Lockerungen formiert sich auf der Insel Sylt (Kreis Nordfriesland) nun aber Widerstand. 20 Betriebe auf Sylt, darunter die alte Friesenstube in Westerland, Gosch, und das Hotel Söl'ring Hof, verlangen von ihren Besuchern weiterhin Corona-Tests. Damit wollen sie sich gegen die Landesverordnung stellen.

AUDIO: Sylter Gastronomen verlangen weiterhin Corona-Tests (1 Min) Sylter Gastronomen verlangen weiterhin Corona-Tests (1 Min)

Gastronomen machen von Hausrecht Gebrauch

Gemeinsam mit der Verwaltung hätten sich die Gastronomen zu einem Bündnis zusammen geschlossen, so Sylts Bürgermeister Nikolas Häckel (parteilos). "Jeder darf den Gästen, die sein Haus betreten, Regeln vorgeben. Das sind ja auch die Hygienekonzepte. Wenn die eine Testpflicht vorsehen, ist das zulässig", so Häckel. Das Bündnis befürchte, dass die Insel zu einem Corona-Hotspot wird. Man wünsche sich, dass die Testpflicht wieder in die Landesverordnung aufgenommen wird, denn aktuell sei das eine freiwillige Leistung der Gastronomen, so Häckel weiter.

Vermehrt Corona-Ausbrüche in Restaurants

Das Bündnis reagiert damit auch auf mehrere Corona-Ausbrüche in Restaurants, die in der vergangenen Woche bekannt geworden waren. Unter anderem suchte der Kreis Nordfriesland nach 80 Gästen, die vergangenen Mittwoch in der "Wunderbar" auf Sylt zu Gast waren. Ein Besucher wurde nach Angaben des Kreises positiv auf das Corona-Virus getestet. Zur Kontaktnachverfolgung nutzt die Bar die Luca-App, doch laut Kreis lag ein technischer Fehler in der App vor, den der Hersteller bestätigt hat.

Gemeinsam mit dem Hotel-und Gaststättenverband Schleswig-Holstein (Dehoga) wandten sich Verwaltung und Gastronomen nun schriftlich an die Landesregierung - mit der Bitte, die Testpflicht wieder in die kommende Verordnung aufzunehmen. Eine Antwort gibt es laut Bündnis noch nicht.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 26.07.2021 | 12:00 Uhr