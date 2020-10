Sylt: Bistro-Besucher melden sich beim Kreis wegen Coronatests Stand: 11.10.2020 13:32 Uhr Der Kreis Nordfriesland sucht dringend nach allen Gästen, die am vergangenen Wochenende ein Lokal auf Sylt besucht haben. Unter den vielen Partygästen war ein Mann, der mit Covid-19 infiziert war. Die ersten meldeten sich bereits.

Der Kreis spricht bisher von einer großen Resonanz. Seit Samstagabend meldeten sich rund 200 Menschen telefonisch beim Kreis. Außerdem gingen 50 Mails ein. Das Gesundheitsamt werde versuchen, noch heute alle Anfragen auszuwerten, sagte ein Kreissprecher, und sich so schnell wie möglich bei den entsprechenden Personen zurückmelden, mit einer Einladung zu einem Corona-Test. Bereits am Montag sollen die ersten Tests gemacht werden, heißt es weiter.

Mann wird nach Bistro-Besuch positiv auf Corona getestet

Grund für den Aufruf des Kreises: Auf Sylt wurde Mitte der Woche ein Mann positiv auf das Coronavirus getestet. Der Kreis Nordfriesland ermittelte daraufhin die Kontaktpersonen. Dabei kam heraus, dass der Mann vor dem positiven Testergebnis ein beliebtes Lokal in Westerland aufgesucht hatte, das die Abstands-und Hygieneregeln womöglich nicht richtig eingehalten hatte. Nach seiner Schilderung haben sich gleichzeitig mit ihm zwischen 70 und 100 Personen in dem Lokal aufgehalten. Der Kreis sucht deshalb nach allen Personen, die das Lokal ebenfalls besucht haben. "Diese Party könnte ein Superspreader-Ereignis werden. Deshalb ist es so wichtig, dass wir alle Beteiligten schnellstmöglich erreichen", erklärte Nina Rahder, die Leiterin des Fachbereiches Sicherheit, Gesundheit und Veterinärwesen der Kreisverwaltung Nordfriesland.

AUDIO: Mögliches Superspreader-Event auf Sylt (1 Min)

"American Bistro" in Westerland

Das Gesundheitsamt in Husum bittet daher dringend alle Personen sich zu melden, die sich in der Nacht vom 3. auf den 4. Oktober 2020 ab 23:30 Uhr in dem Lokal "American Bistro", Paulstraße 3 in Westerland, aufgehalten haben. Die Hotline des Gesundheitsamtes ist am Wochenende von 10 bis 13 Uhr unter der Telefonnummer 0800 200 66 22 zu erreichen. Das Gesundheitsamt wird sich am Sonntagnachmittag mit allen gemeldeten Kontakten in Verbindung setzen. Montags bis freitags ist die Hotline von 8 bis 16 Uhr besetzt.

Kein Bußgeld wegen falscher Kontaktdaten

Weil der Betreiber des Lokals nur unvollständige und größtenteils fehlerhafte Kontaktdatenlisten vorlegen konnte, können bisher nicht alle Personen ermittelt werden. Alternativ können die korrekten Kontaktdaten (Name, Adresse, Telefonnummer, Uhrzeit des Besuchs) per E-Mail an corona-rueckfragen@nordfriesland.de gesandt werden. Wie der Kreis weiter bekannt gab, wird auf ein Bußgeld wegen falscher Kontaktdaten in diesem Fall verzichtet. "Uns ist es jetzt nur wichtig, die Ausbreitung des Virus zu stoppen", so Rehder.

Weitere Informationen Coronavirus in SH: Videos, Infos, Hintergründe Die Auswirkungen der Pandemie des Coronavirus Sars-CoV-2 in Schleswig-Holstein dauern an. Hier finden Sie Videos, Informationen und Hintergründe zu dem Thema. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 11.10.2020 | 14:00 Uhr