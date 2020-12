Silvester: Wo darf geböllert werden - und wo nicht?

An vier Stellen Kiels dürfen die Menschen zum Jahreswechsel keine Böller zünden und Raketen starten lassen. Per Allgemeinverfügung ist Feuerwerk in der Zeit von Silvester um 18 Uhr bis Neujahr um 12 Uhr im Umfeld des Bahnhofs, an der Kiellinie samt seeseitig angrenzender Flächen sowie auf dem Vinetaplatz und dem Kurt-Schumacher-Platz verboten. Verboten sind Böller auch in städtischen Parks mit Wasserflächen wie dem Schrevenpark zum Schutz der dort lebenden Wasservögel. Im restlichen Stadtgebiet ist das Zünden von legalen Böllern und Raketen grundsätzlich erlaubt.

Die Stadt Lübeck hat eine Allgemeinverfügung erlassen. Demnach ist das Mitführen und Abbrennen von Feuerwerkskörpern von Donnerstag (31.12.2020) ab 18 Uhr bis zum Freitag (1. Januar 2021) um 1 Uhr verboten. Das Verbot gilt für Feuerwerkskörper der Kategorie F2, F3 und F4 - und zwar in den Bereichen:

Holstentorplatz

Mittlere Wallhalbinsel zw. Holstentorplatz und Drehbrücke und Nördliche Wallhalbinsel

Dachterrasse Europäisches Hansemuseum

Drehbrückenvorplatz

An der Untertrave / An der Obertrave

Burgtorbrücke / Hafenstraße Schuppen 10/11

Eric-Warburg-Brücke / Drägerpark

Grünanlage vor Tor der Hoffnung und Grünanlage Falkenwiese

Kanalstraße einschließlich der öffentlichen Stellplatzanlagen

Hüxwiese / Stadtpark / Meesenplatz

Kaufhof (Schlutuper Straße/Marlistraße)

Behaimring / Huntenhorster Weg / Carlebachpark

Ziegelstraße zw. Ziegelteller und Mozartstraße

Kirchplatz

Tilsitstraße / Ostpreußenring / Hochofenstraße

Strandpromenade / Brüggmanngarten / Priwallpromenade

Strand Travemünde / Grünstrand /Priwallstrand

In Flensburg ist das Zünden von Feuerwerkskörpern in der Innenstadt und im Hafenbereich verboten, wie Pressesprecher Clemens Teschendorf informiert. Die Stadt appelliert an die Bevölkerung, sich in der Silvesternacht verantwortungsvoll zu verhalten und möglichst auf das Böllern zu verzichten.

Die Stadt Neumünster hat keine Zonen per Allgemeinverfügung festgelegt, wo das Abbrennen von Silvesterfeuerwerk nicht gestattet ist, wie Janin-Susann Stolten von der Stadt mitteilt.

Der Kreis Dithmarschen definiert nach Auskunft des Pressesprechers Björn Jörgensen keine gesonderten Böllerverbotszonen. Der Kreis appelliert aber an die Bevölkerung, sich in der Silvesternacht verantwortungsvoll zu verhalten.

Der Kreis Herzogtum Lauenburg definiert nach Auskunft des Sprechers Tobias Frohnert keine gesonderten Böllerverbotszonen im Kreis. Der Kreis appelliert aber an die Bevölkerung, sich in der Silvesternacht verantwortungsvoll zu verhalten.

Der Landrat Florian Lorenzen appelliert generell an die Bevölkerung, nicht zu böllern. Wegen der Geflügelpest soll möglichst auch nicht an Deichen Pyrotechnik gezündet werden. "Das kann die Tiere aufscheuchen und eine weitere Verbreitung der Tierseuche begünstigen", sagt Wolfgang Sappert, der Amtsdirektor des Amtes Südtondern. Konkret verboten hat der Kreis Nordfriesland das Böllern per Allgemeinverfügung in der Husumer Innenstadt, in Niebüll, Leck, Bredstedt, Tönning und Friedrichstadt.



Einige Gemeinden haben nach Auskunft ihrer örtlichen Ordnungsbehörden verschärfte Abbrennverbote erlassen. So ist Feuerwerk, wie bereits seit Jahren, auch weiterhin auf Sylt und Amrum sowie in St. Peter-Ording vollständig untersagt. Auf Föhr ist es nur an Stränden und auf Deichen erlaubt - mit Sicherheitsabstand von 200 Metern zu Gebäuden. Ausgenommen sind die Strände im Bereich der Stadt Wyk auf Föhr. Auf Pellworm ist das Knallen im Umkreis von 300 Metern um reetgedeckte Gebäude herum verboten. Auf den Halligen gilt eine Entfernung von 300 Metern vom Warftfuß.

Im Kreis Ostholstein ist das Abbrennen von Feuerwerkskörpern per Allgemeinverfügung im gesamten Strandbereich von Sierksdorf verboten. Außerdem gilt das Verbot für die Seebrücken und Seebrückenvorplätze in Scharbeutz und Haffkrug, den Ostseeplatz sowie den Kurpark Scharbeutz, den Haffwiesenpark Haffkrug, die Strandallee von der Ostseetherme bis zum Einmündungsbereich der Bahnhofstraße und den Sierksdorfer Weg vom Einmündungsbereich Bahnhofstraße bis zur Ortsgrenze Sierksdorf.

Der Kreis Pinneberg definiert nach Auskunft von Pressesprecherin Silke Linne keine gesonderten Böllerverbotszonen. Der Kreis appelliert aber an die Bevölkerung, sich in der Silvesternacht verantwortungsvoll zu verhalten.

Der Kreis Plön untersagt per eine Allgemeinverfügung das Abbrennen von Feuerwerk in folgenden Bereichen der Gemeinde Laboe: Strandstraße, Platz vor den Gaststätten "Buena Vista" und "Hanoi Xhia", Bereich "Nordmole" auf dem Hafengelände.

Der Kreis Rendsburg-Eckernförde hat eine neue Allgemeinverfügung erlassen, die das Verwenden von Feuerwerkskörpern in der Zeit vom 31.12.2020 (17 Uhr) bis 1.1.2021 (10 Uhr) an bestimmten öffentlichen Orten verbietet. Die Verbote gelten für bestimmte Bereiche im Kreis, die auf der Webseite einzeln für das Amt Achterwehr, Amt Dänischenhagen, Amt Dänischer Wohld, Amt Molfsee, Amt Nortorfer Land, Gemeindeverwaltung Kronshagen, Stadt Eckernförde und Stadt Rendsburg aufgeführt sind.

Der Kreis Schleswig-Flensburg legt per Allgemeinverfügung fest, dass es im gesamten Kreisgebiet innerhalb geschlossener Ortschaften verboten ist, Feuerwerkskörper abzubrennen.

Der Kreis Steinburg definiert keine gesonderten Böllerverbotszonen, teilt Sonja Wilke vom Kreis mit.