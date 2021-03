Osterurlaub: Günther sieht Chancen für Schleswig-Holstein Stand: 08.03.2021 15:25 Uhr Können Hotels und Ferienwohnungen über Ostern wieder öffnen oder fällt die Saison ins Wasser? Das ist eine Frage, die viele Menschen in Schleswig-Holstein beschäftigt.

von Anna Grusnick

Die Ministerpräsidentenkonferenz will sich erst bei der nächsten Sitzung am 22. März mit dem Thema befassen - während viele Regierungschefs einer Öffnung sehr skeptisch gegenüberstehen, sieht Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) weiterhin Chancen für den Tourismusbereich - allerdings unter Voraussetzungen: negative Corona-Tests und eine Nachverfolgung über Apps als Pflicht.

Staatskanzlei: Jeden Freitag werden die Inzidenzzahlen ausgewertet

Es sei kein unkonditioniertes "wir machen Ostern auf", heißt es aus der Staatskanzlei, aber wenn sich die Corona-Zahlen in Schleswig-Holstein weiterhin positiv entwickeln, dann sei eine Lockerung möglich. Jeden Freitag werden demnach die Inzidenzzahlen ausgewertet und geguckt, welche Auswirkungen bisherige Öffnungsschritte auf das Infektionsgeschehen im Land hatten. In der "Rheinischen Post" hatte Günther gesagt, wenn sich die Situation nicht dramatisch verändere, gehe er davon aus, dass Hotels in Schleswig-Holstein über Ostern öffnen.

AUDIO: Ministerpräsident Günther zur Gastronomie und Ostern (1 Min)

Stufenplan sieht auch Rücknahme der Lockerungen vor

Günther warf in dem Interview die Frage auf, warum die Menschen an Ostern nicht in Hotels und Ferienwohnungen dürfen sollen - eben unter der Voraussetzung eines aktuellen Negativ-Tests und einer Nachverfolgung über Apps. Günther betonte, Lösungen in diesem Bereich zu finden sei auch ein Gebot des Respekts der Branche und den Menschen gegenüber, die dort arbeiteten. Der Stufenplan der Landesregierung, der gestaffelt Öffnungsschritte vorsieht, beinhaltet bei steigenden Infektionszahlen auch die Option, Lockerungsschritte wieder zurückzunehmen. Ob also Osterurlaub zwischen Nord- und Ostsee möglich ist, hängt sehr stark davon ab, wie sich die jetzigen Lockerungen im Bereich Einzelhandel und Schule auf die Corona-Zahlen auswirken.

