Stand: 15.10.2020 10:13 Uhr Neue Corona-Regeln? Günther äußert sich nach MP-Konferenz

Strengere Regeln für private Feiern und Veranstaltungen, eine umfassendere Maskenpflicht und möglicherweise auch eine Sperrstunde für die Gastronomie: Unter anderem auf diese Maßnahmen zur Corona-Bekämpfung haben sich die Ministerpräsidenten der Bundesländer und Bundeskanzlerin Merkel gestern in Berlin verständigt. Sie sollen in den Kreisen greifen, in denen in den vergangenen sieben Tagen mehr als 35 neue Infektionen pro 100.000 Einwohner gemeldet wurden. Ist diese Inzidenz höher als 50, sollen unter anderem Kontaktbeschränkungen gelten. Die Regeln zum Beherbungsverbot gelten weiter wie bisher. Die höchste 7-Tages-Inzidenz in Schleswig-Holstein gibt es derzeit in Neumünster - dort gab es 32 Fälle pro 100.000 Einwohner in der vergangenen Woche.

Welche Auswirkungen diese Verabredungen für Schleswig-Holstein haben, will Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) heute in einer Pressekonferenz erklären. NDR.de überträgt sie ab etwa 11.30 Uhr live.

