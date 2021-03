Kostenlose Corona-Schnelltests für alle ab April Stand: 10.03.2021 16:06 Uhr Land und Kommunen in Schleswig-Holstein wollen bis Anfang April ein flächendeckendes Angebot bereitstellen. Sie bereiten derzeit die Umsetzung der nationalen Corona-Teststrategie vor.

Bis spätestens Anfang April sollen die Menschen in Schleswig-Holstein flächendeckend Zugang zu kostenlosen Corona-Schnelltests bekommen. Darauf haben sich Landesregierung und Kommunen geeinigt, teilte die Staatskanzlei am Mittwoch mit. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) bezeichnete die Schnelltests bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie als "immens wichtigen Baustein". Sie könnten dabei helfen, in Zukunft weitere Öffnungsschritte zuzulassen. "Gemeinsam mit den Kommunen setzen wir daher alles daran, den Bürgerinnen und Bürgern so schnell wie möglich diese Schnelltests zu ermöglichen, ohne dass sie dafür lange Wege zurücklegen müssen", sagte Günther.

Geklärt wird Beauftragung Dritter

"Wir arbeiten gemeinsam mit den Kommunen unter Hochdruck am Ausbau dieser Testkapazitäten, besonders durch die Beauftragung Dritter", sagte Günther. Schon jetzt können laut Staatskanzlei die bereits mit der Testung von Kita- und Lehrpersonal beauftragten niedergelassenen Ärzte, Apotheker und Testzentren Tests für Bürger anbieten.

Vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) hieß es dazu, dass sich die neun Testzentren im Land darauf einstellen. Die Apothekerkammer teilte mit, dass Bürgerinnen und Bürger auf jeden Fall vorher anrufen und fragen sollten, ob ein Test in der jeweiligen Apotheke möglich ist. Die niedergelassenen Ärzte wollen laut Hausärzteverband nur eigenen Patienten Tests anbieten.

Anforderungs-Katalog für Schnelltests

Das Gesundheitsministerium entwickelt jetzt einen Anforderungs-Katalog für den Schnelltest-Betrieb. Geregelt werden muss unter anderem, wer als privater Anbieter testen darf, was dafür benötigt wird, wie das weitere Vorgehen bei positiv getestete Menschen sein soll und wo gegebenfalls PCR-Tests gemacht werden können. So könnten, wenn die Qualitätskriterien des Anforderungskataloges eingehalten werden, in Zukunft beispielsweise auch Schnelltests vor Supermärkten oder Einkaufszentren stattfinden.

Laut der Teststrategie von Bund und Ländern kann sich die Bevölkerung seit dem 8. März einmal wöchentlich kostenlos auf Corona testen lassen. Finanziert werden die Antigen-Schnelltests vom Bund. Sie sind nicht zu verwechseln mit den Schnelltests für den Eigengebrauch.

