Günther will Osterurlaub im eigenen Bundesland ermöglichen Stand: 21.03.2021 16:18 Uhr Vor der Ministerpräsidentenkonferenz ist klar: Der Osterurlaub im eigenen Bundesland soll möglich gemacht werden, die Außengastronomie erstmal zu bleiben.

Osterurlaub im eigenen Bundesland soll im Norden - trotz der Corona-Pandemie - unter strengen Rahmenbedingungen möglich gemacht werden. Dafür wollen sich Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern am Montag bei der Ministerpräsidentenkonferenz einsetzen, wie sie am Sonntag in einer gemeinsamen Presseerklärung mitteilten. Die drei Küstenländer sprechen sich für folgende Regelung aus: Nur innerhalb des eigenen Bundeslandes soll Urlaub in Einrichtungen mit Selbstversorgung und eigenen sanitären Anlagen zulässig sein. Für die angrenzenden Stadtstaaten sind gesonderte Regelungen zu treffen. Eine Voraussetzung für einen Urlaubsaufenthalt im eigenen Land ist ein negativer PoC-Antigen-Test kurz vor der Anreise.

Günther will sich für Urlaub nach klaren Regeln einsetzen

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) sagte dazu: "Ich kann nicht nachvollziehen, weshalb die Bundesregierung einen Urlaub auf Mallorca für sicherer hält als ein Osterwochenende mit Testpflicht in einer Ferienwohnung an Nord- oder Ostsee. Klar ist jedoch: Wir müssen angesichts bundesweit steigender Infektionszahlen weiter vorsichtig und achtsam sein. Deshalb setze ich mich für einen sicheren Urlaub nach klaren Regeln in der eigenen Region ein."

Weitere Themen: Schule, Gastronomie und Einzelhandel

Neben dem Osterurlaub werden bei der Ministerpräsidentenkonferenz auch die Themen Schulen, Einzelhandel und Gatronomie besprochen werden. Aus der Beschlussvorlage für die Bund-Länder-Spitzenberatungen geht hervor: Das Bundeskanzleramt strebt eine Fortsetzung des derzeitigen Corona-Lockdown bis in den April hinein an. Die Pressekonferenz von Günther nach der Ministerpräsidentenkonferenz streamt NDR Schleswig-Holstein live.

Gastronomen in SH frustriert

Schleswig-Holsteins Gastronomen äußerten sich vor dem Treffen bereits enttäuscht. Anfang März hatte ihnen Ministerpräsident Günther noch Hoffnung auf die Öffnung der Außengastronomie ab dem 22. März gemacht, wenn die Inzidenzzahlen unter 100 blieben. Obwohl derzeit nur im Kreis Segeberg der Wert höher liegt, sollen die Außenbereiche zunächst zubleiben. Günther begründete das mit Bund-Länder-Verabredungen. Auch sei der Norden auch in anderen Regionen als Segeberg nicht weit weg von der Marke 100.

DEHOGA spricht von Enttäuschung

Nach Angaben des Hotel- und Gaststättenverbandes (DeHoGa) hätten viele Restaurantbetreiber den Stufenplan so verstanden, dass es in der neuen Woche wieder losgehe, da die Inzidenzen fast überall unter 100 liegen, so Landesgeschäftsführer Stefan Scholtis. Die Verwirrung und die Enttäuschung in der Branche sei groß. Dementsprechend resigniert sagte Scholtis, er erwarte vom Bund-Länder-Treffen "fast nichts mehr". Er verwies auf Zahlen des RKI, die zeigten, dass die Ansteckungsgefahr in der Gastronomie aufgrund der guten Hygienekonzepte gering sei. Er habe die Befürchtung, dass Ministerpräsident Günther sich in Berlin nicht durchsetzen könne, so der DeHoGa-Chef.

In vielen Regionen nur noch Termin-Shopping erlaubt

Wegen der Corona-Lage hatte die Landesregierung bereits angekündigt, den Einzelhandel in einigen Regionen ab Montag einzuschränken. In den Kreisen Pinneberg, Segeberg, Stormarn und Herzogtum Lauenburg sowie in Neumünster und Flensburg wird nur noch Termin-Shopping erlaubt. Es soll auch möglich sein, direkt vor der Tür nach einem Termin zu fragen. In den anderen neun Kreisen und kreisfreien Städten bleibt der Handel auch in der kommenden Woche offen, bei begrenzter Kundenzahl pro Verkaufsfläche.

Keine Änderungen plant die Regierung in der nächsten Woche für Kitas und Schulen. Generell will sie jeweils mittwochs entscheiden, welche Regeln in der gesamten kommenden Woche gelten werden.

