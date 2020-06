Stand: 17.06.2020 21:46 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Günther: "Perspektive" für Großveranstaltungen

Schleswig-Holsteins Regierungschef Daniel Günther (CDU) begrüßt die von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und den Ministerpräsidenten getroffene Vereinbarung für Großveranstaltungen in der Corona-Krise. Danach soll das bis Ende August geltende Verbot zwar bis mindestens Ende Oktober grundsätzlich verlängert werden. Jedoch sieht die Einigung auch Möglichkeiten für Ausnahmen vor. Man wolle zumindest Großveranstaltungen, bei denen Infektionsgeschehen nachvollzogen und Hygieneregeln eingehalten werden können, zulassen, so Günther.

Schleswig-Holstein berät über Umsetzung ab September

Damit habe man für Großveranstaltungen nun wieder "eine Perspektive" für die Zeit nach dem 31. August, so Günther. "Wir werden jetzt in Schleswig-Holstein beraten, wie wir das für die Zeit ab dem 1. September umsetzen werden." Das Verbot von Großveranstaltungen gilt laut Beschluss auch über den 31. August hinaus für solche Veranstaltungen, bei denen eine Kontaktverfolgung und die Einhaltung von Hygieneregeln nicht möglich ist.

Plan: Schulen und Kitas nach den Ferien im Regelbetrieb

Die Kanzlerin und die Länderchefs hatten sich am Mittwoch auch in weiteren Punkten auf ein gemeinsames Vorgehen in der Corona-Krise geeinigt. So will man weiter an den bisherigen Regeln zu Mindestabstand und Hygiene - wie beispielsweise dem Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen in bestimmten öffentlichen Bereichen - festhalten. Schulen und Kitas sollen nach den Ferien möglichst zum Regelbetrieb zurückkehren, wenn das Infektionsgeschehen es zulässt.

Die Landesregierung Schleswig-Holsteins hatte bereits Ende Mai bekanntgegeben, ab dem 10. August wieder in den regulären Schulbetrieb gehen zu wollen, sofern die Infektionslage es erlaubt. Im Kitabereich soll es im nördlichsten Bundesland schon ab dem kommenden Montag (22.6.) wieder einen Regelbetrieb geben.

