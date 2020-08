Stand: 10.08.2020 16:12 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Freude und "mulmiges Gefühl" zum Schulstart in SH

Am Montagnachmittag ist für viele Lehrer und Schüler der etwa 800 Schulen in Schleswig-Holstein der erste Schultag nach den diesjährigen Sommerferien zu Ende gegangen. Etwa 360.000 Schüler waren erstmals nach den Ferien wieder in der Schule - unter Corona-Bedingungen. Was das heißt, zeigte sich beispielsweise an der Grund- und Gemeinschaftsschule Stecknitz in Krummesse bei Lübeck. Dort trafen sich die Schüler in getrennten Gruppen vor der Schule. Damit jeder wusste, wo er hin muss, gab es wegweisende Zeichen und Buchstaben auf dem Boden. Schilder machten klar, wo sich die sogenannten Kohorten, also die festen Lerngruppen, aufstellen mussten.

Maske ist freiwillig

Eine Kohorte besteht an der Schule in Krummesse zum Beispiel aus etwa 80 Grundschülern. Auf dem Weg zum gemeinsamen Unterricht trugen alle Lehrer und fast alle Grundschüler freiwillig eine Maske und hielten auch die Abstände ein, wie NDR Schleswig-Holstein berichtet. Im Unterricht trugen etwa noch die Hälfte der vom NDR begleiteten Schüler eine Maske, so wie es das Ministerium empfiehlt. Die Stimmung unter Schülern und Lehrern war meistens gut. Viele freuten sich darüber, dass sie sich nach den Sommerferien und der Corona-Auszeit wiedersahen.

Schulstart in Krummesse NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 10.08.2020 14:00 Uhr Autor/in: Thorsten Philipps Am Montag war der erste Schultag in Schleswig-Holstein nach den Sommerferien. Auch an der Grund- und Gemeinschaftsschule Stecknitz in Krummesse ging es für die meisten Klassen wieder los.







Keine ungetrübte Freude

An anderen Schulen herrschte nicht gerade ungetrübte Freude. "Die Vorfreude auf das neue Schuljahr hält sich in Grenzen, da viele Fragezeichen im Raum stehen", sagte Pia Vollmann von der Landesschülervertretung der Gymnasien: "Wie wird der Unterricht ablaufen? Wird das soziale Zusammensein unter den Abstandsregelungen leiden? Wie wird das Abitur ablaufen?"

Schülerin Neele Jette Vollmann sprach von einem "mulmigen Gefühl. Das Infektionsrisiko ist groß. Wenn nun die Schule aufgrund von einem Krankheitsfall schließen muss, bleibt die Benotung offen im Raum stehen." Die Schülervertretung der Gymnasien bemängelte auch, dass es in den Schulen zu wenig Kunststofftrennscheiben gebe.

Downloads Coronavirus: Wann darf mein Kind zur Schule? Das Bildungsministerium hat eine Empfehlung verfasst, wann Kinder bei Krankheitssymptomen in die Schule oder die Kita dürfen: das sogenannte "Schnupfenschema". Download (456 KB)

