Drei Kliniken im Land melden Corona-Fälle Stand: 09.10.2020 19:56 Uhr Zum dritten Mal in kurzer Zeit gibt es einen Corona-Fall in einem Krankenhaus. Nach Flensburg und Bad Segeberg ist eine Patientin in der Vamed-Klinik in Geesthacht betroffen.

Laut Kreisgesundheitsamt zeigte die Neunjährige während ihres Klinikaufenthaltes Symptome einer Corona-Infektion. Das Mädchen hatte mit insgesamt 14 Personen Kontakt - darunter Patienten, die die Klinik verlassen mussten und nun unter häuslicher Quarantäne stehen. Für die betroffenen Krankenhausmitarbeiter gilt vorübergehend ein Beschäftigungsverbot. Das Lauenburger Gesundheitsamt betont, dass die meisten Kontaktpersonen nicht im Kreisgebiet leben. Die jeweiligen örtlichen Behörden seien bereits informiert.

Ein gemeldeter Fall in Flensburger Klinik

Zuvor hatte das St. Franziskus Hospital in Flensburg gemeldet, dass eine Person positiv auf SARS-CoV-2 getestet wurde. Wie eine Sprecherin auf Anfrage von NDR Schleswig-Holstein mitteilte, arbeitet die infizierte Mitarbeiterin auf der Intensivstation des Krankenhauses in Flensburg. Sie hatte sich offenbar im privaten Umfeld angesteckt. Zwölf Kollegen der Intensivstation - darunter Ärzte und Pfleger - befinden sich bereits in Quarantäne. Die ersten Testergebnisse der Kontaktpersonen liegen vor, sie sind bislang negativ. Nach Angaben der Klinik soll noch ein zweiter Test gemacht werden.

Weil aus anderen Gründen weitere Mitarbeiter fehlen, sind von den 15 Intensivpatienten im St. Franziskus Hospital inzwischen vier in die Diako verlegt worden, weitere sollen folgen. Auch sie werden getestet, die Testergebnisse werden in den kommenden Tagen erwartet. Den Angaben zufolge werden sowohl Notfall-Patienten als auch Patienten auf den anderen Stationen weiterhin im St. Franziskus Hospital versorgt.

AUDIO: Coronafälle in zwei Krankenhäusern in Schleswig-Holstein (1 Min)

Bad Segeberg: Krankenhaus-Patient positiv

Auch in Bad Segeberg ist ein Patient der Segeberger Kliniken positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte der Kreis mit. Die Person sei wegen einer anderen Erkrankung behandelt worden und zeige bisher keine typischen Krankheitssymptome. Nach aktuellen Informationen gibt es bisher keinen weiteren Corona-Fall in dem Krankenhaus: Laut Kreis Segeberg hat der positiv getestete Patient niemanden angesteckt - die Tests bei 24 engen Kontaktpersonen fielen negativ aus. Deshalb könnten die Segeberger Kliniken weiter Patienten aufnehmen. Auch einzelne Stationen der Segeberger Kliniken werden laut Sprecherin nicht geschlossen. In den kommenden Tagen sollen die Kontaktpersonen des Corona-infizierten Patienten noch mal getestet werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 09.10.2020 | 19:00 Uhr