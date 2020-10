Dänemark schließt Grenze für deutsche Urlauber Stand: 22.10.2020 16:20 Uhr Menschen aus Deutschland dürfen ohne triftigen Einreisegrund nicht mehr nach Dänemark einreisen.

Das teilte der dänische Außenminister Jeppe Kofod am Donnerstag mit. Die Maßnahme bedeutet unter anderem, dass deutsche Touristen nicht mehr ins Land kommen dürfen. Für den Großteil der weiteren Staaten in Europa gelten diese Einreisebeschränkungen bereits seit Längerem. Für Einwohner Schleswig-Holsteins sollen Ausnahmen gelten.

Grund für die Maßnahmen sind die steigenden Infektionszahlen in Deutschland. Die tägliche Zahl der Corona-Neuinfektionen schnellte laut Robert Koch-Institut erstmals in der Pandemie über die Schwelle von 10.000 auf 11.287. Es gab 30 neue Todesfälle. In Schleswig-Holstein wurden am Donnerstag 160 neue Corona-Infektionen gemeldet.

Die Grenzen nach Dänemark waren zuletzt im März für mehrere Wochen dicht. In Dänemark wird ein Land dann zum Quarantäneland erklärt, wenn im Durchschnitt über zwei Wochen hinweg mehr als 30 Neuinfektionen pro Woche pro 100.000 Einwohner registriert worden sind. In Deutschland ist dieser Wert bereits überschritten.

In den vergangenen 24 Stunden wurden in Dänemark 760 neue Corona-Infektionen nachgewiesen, so viele wie nie zuvor innerhalb eines Tages. Das berichtet die dänische Behörde für Infektionskrankheiten und nicht übertragbare Krankheiten, Statens Serum Institut (SSI).

