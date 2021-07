Corona in Schleswig-Holstein: Fast jeder Zweite schon geimpft Stand: 19.07.2021 15:40 Uhr In einer Pressekonferenz hat Ministerpräsident Günther über den Stand der Impfkampagne in Schleswig-Holstein informiert. Er appellierte an die Bürger, ihre Impftermine wahrzunehmen.

Die Impfkampagne im Land sei erfolgreich, betonte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU). 48,7 Prozent der Schleswig-Holsteiner seien vollständig geimpft - das sei Platz vier bundesweit. 1.844.376 Menschen, das heißt 63,5 Prozent der Bevölkerung seien mindestens einmal geimpft. Da allerdings nicht jeder Schleswig-Holsteiner impffähig ist, liegt die reelle Impfquote in Schleswig-Holstein laut Schätzungen des Gesundheitsministeriums bei den mindestens einmal Geimpften bereits bei über 70 Prozent. Ein Grund: Allein 300.000 Schleswig-Holsteiner sind unter zwölf Jahre alt, für sie gibt es noch keinen zugelassenen Impfstoff.

500.000 Menschen in Schleswig-Holstein müssen den Angaben des Gesundheitsministeriums noch vollständig geimpft werden. 450.000 Bürger benötigen noch ihre Zweitimpfung. Dann seien die Ziele des Robert-Koch-Instituts erreicht. Aktuell könnten Ärzte und Impfzenten im Land 170.000 Impfungen in der Woche durchführen.

Impfungen von Kindern und Jugendlichen ab 12 Jahren

Mittlerweile haben auch Kinder ab 12 Jahren Anspruch auf eine Schutzimpfung gegen das Coronavirus. Aktuell liegt die Impfquote laut Gesundheitsministerium bei Minderjährigen bei 6,2%. Aktuell empfiehlt die Ständige Impfkommission, kurz Stiko, Kinder und Jugendliche nur beim Vorliegen individueller Risikofaktoren zu impfen. Dass will sie in den nächsten Wochen zu überprüfen. Wenn die Stiko eine generelle Impf-Empfehlung für Kinder und Jugendliche ausspricht, will das Land größere Impfaktionen für Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren ermöglichen.

Apell von Günther: Impftermine wahrnehmen

Günther bedankte sich bei allen, die die Impfkampagne umsetzen und damit einen entscheidenden Beitrag leisten würden. Der Ministerpräsident appellierte erneut an die Bürger, ihre Impftermine wahrzunehmen: "Wenn ich einen Impftermin wahrnehme, dann schütze ich nicht nur mich selbst, sondern ich sorge dafür, dass wir insgesamt auch solidarisch durch diese Pandemie kommen. Es gibt keinen guten Grund, sich nicht impfen zu lassen, aber viele gute Gründe, es zu tun."

Badenhop: Mehr offene Impfaktionen

Auch Gesundheits-Staatssekretär Matthias Badenhop (FDP) stimmte Günther zu und ergänzte, dass die Impfkampagne mit Tempo vorangehe. "Die große Botschaft ist heute, dass die Registrierungslisten soweit abgearbeitet sind. Jeder, der auf dieser Liste gestanden hat, hat heute einen Impftermin zugewiesen bekommen." Weil die Listen abgearbeitet werden konnten, werden die 28 Impfzentren laut Badenhop nun deutlich vermehrt offene Impfaktionen für alle vorhandenen Impfstoffe angeboten. Diese werden vor Ort individuell nach Auslastungslage angeboten und kommuniziert. Auch mobile Impfteams bleiben unterwegs. Gespräche laufen außerdem über Impfungen an Bahnhöfen, zum Beispiel von Berufspendlern. Allein in den Impfzentren im Land sind bisher insgesamt 1.530.004 Impfungen vorgenommen worden (Stand 18.07.).

Darüber hinaus soll es ab kommenden Mittwoch in einem Großteil der Impfzentren wieder möglich sein, über das Impfportal www.impfen-sh.de direkt eigene Wunschtermine im Impfzentrum der Wahl zu buchen.

Stand der Impfungen in Norddeutschland

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick, wie viel Prozent der Bevölkerung in den norddeutschen Bundesländern bereits geimpft wurden. Das Team NDR Data hat außerdem weitere Informationen zum Thema Corona-Impfen zusammengefasst.

