Corona in SH: Land führt Testpflicht an Schulen ein Stand: 31.03.2021 15:18 Uhr Bisher waren Corona-Tests an Schleswig-Holsteins Schulen freiwillig - nach den Osterferien ändert sich das. Bildungsministerin Karin Prien (CDU) kündigte am Mittwochnachmittag an, dass künftig alle, die in Schulen in Präsenz vor Ort sind, verpflichtet getestet werden.

Nach den Osterferien werden nach Angaben von Bildungsministerin Karin Prien an den Schulen zwei Selbsttests pro Woche angeboten. In Schleswig-Holstein müssen sich nach Ostern alle Lehrer, Schüler und Schulpersonal für den Präsenzunterricht regelmäßig verpflichtend Corona-Tests unterziehen. Die Schulen seien bereits informiert. Klar ist: "Ohne negativen Test kein Präsenzunterricht", so Prien.

Wer nicht an den Tests vor Ort teilnehmen könne, könne auch eine ärztliche Testbescheinigung oder eine Bescheinigung aus einem Bürgertestzentrum oder einer Apotheke vorlegen, erklärte Prien. Geplant seien die Tests bis zu den Sommerferien. Die Landesregierung setzt mit der Testpflicht einen Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz um, die darin einen wichtigen Baustein im Kampf gegen die Corona-Pandemie sieht.

Bisher 127.000 freiwillige Tests

An den allgemeinbildenden Schulen im Land waren laut Ministerin Prien in der vergangenen Woche rund 150.000 Schülerinnen und Schüler im Präsenzunterricht und 100.000 im Wechselunterricht gewesen. Seit dem 22. März konnten sie sich freiwillig auf das Corona-Virus testen lassen. Insgesamt seien 127.362 Tests genutzt worden. In 78 Fällen habe es ein positives Ergebnis gegeben - das seien 0,06 Prozent der Tests gewesen. Lehrkräfte und Schulbeschäftigte konnten sich in Apotheken, bei Hausärzten oder den Testzentren des Roten Kreuzes testen lassen.

Ferien bitte Zuhause verbringen

Für die jetzt beginnenden Osterferien appellierte die Ministerin, nicht zu verreisen. Die Ostertage sollten mit möglichst wenig Kontakten zu Anderen, insbesondere in geschlossenen Räumen, verbracht werden. Die CDU-Politikerin sieht in den Ferien eine Chance, zweieinhalb Wochen lang das Infektionsgeschehen im Land zu verringern.

