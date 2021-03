Bund-Länder-Gipfel: Was bedeuten die Beschlüsse für SH? Stand: 23.03.2021 07:09 Uhr Der Lockdown wird wegen weiter hoher Fallzahlen und hoch ansteckender Corona-Mutationen bis zum 18. April verlängert. Heute Vormittag sind in Kiel zunächst Beratungen der Jamaika-Koalition und der Landesregierung geplant.

So lange wie noch nie haben die Länder mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) über die Corona-Regeln für den Monat April beraten. Zahlreiche Punkte standen in der Beschlussvorlage, die in der Bund-Länder-Videoschalte am Montag stundenlang Schritt für Schritt abgearbeitet wurden. Eine Ergebnis war lange nicht in Sicht. Erst in der Nacht gab es die Einigung. Schleswig-Holsteins Regierungschef Daniel Günther (CDU) will nach Beratungen mit der Jamaika-Koalition und der Landesregierung heute erläutern, welche Auswirkungen die Beschlüsse für Schleswig-Holstein haben.

Streit beim Thema Reisen und Tourismus

Schleswig-Holstein und vier weitere Länder hatten am Abend für eine mehrstündige Unterbrechung der Bund-Länder-Beratungen gesorgt. Das nördlichste Bundesland wollte seinen Bürgern kontaktarmen Urlaub ermöglichen - beispielsweise in Ferienwohnungen oder -häusern sowie im Wohnmobil oder auf dem Campingplatz. Gegen Mitternacht sickerte dann durch, was um kurz vor 3 Uhr offiziell bekannt gegeben wurde: Über die Ostertage wird von Donnerstag bis Montag (1.-5. April) wegen der Corona-Krise in Deutschland in einer fünftägigen "Ruhephase" das öffentliche, wirtschaftliche und private Leben in Deutschland so stark heruntergefahren werden wie nie zuvor in der Corona-Krise. Damit ist auch klar, dass sich Schleswig-Holstein und die vier weiteren Länder mit ihrem Vorstoß für Urlaub im eigenen Bundesland nicht durchsetzen konnten.

"Ruhetage" über Ostern

Der Gründonnerstag und Karsamstag werden nun einmalig als "Ruhetage" definiert und mit weitgehenden Kontaktbeschränkungen verbunden. Private Zusammenkünfte von Angehörigen des eigenen Haushalts sind in dieser Zeit mit einem weiteren Haushalt möglich, jedoch auf maximal fünf Personen beschränkt. Kinder bis 14 Jahre werden dabei nicht mitgezählt. Paare gelten als ein Haushalt. Nur an Karsamstag soll der Lebensmitteleinzelhandel im engen Sinne geöffnet bleiben. Soweit Außengastronomie geöffnet ist, wird diese während der fünf Tage geschlossen. Impf- und Testzentren bleiben geöffnet.

Notbremse gilt weiterhin bei Inzidenz 100

Schnell einig sind sich Kanzlerin Merkel und die 16 Ministerpräsidenten beim Thema "Notbremse" geworden. Sie bleibt bestehen und gilt, wenn für Regionen, in denen die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen über 100 steigt. Dann sind wieder die Regeln in Kraft, die am 3. März vereinbart worden waren. Diese sollen dann - anders als bisher - überall konsequent umgesetzt werden. Außerdem kommen Verschärfungen hinzu: Dazu können laut Bund-Länder-Beschluss Ausgangsbeschränkungen, verschärfte Kontaktbeschränkungen und eine Tragepflicht medizinischer Masken von Mitfahrern im Auto zählen. Am 12. April wollen Bund und Länder erneut beraten, wie der weitere Kurs in der Corona-Pandemie ist.

