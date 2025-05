Stand: 12.05.2025 07:17 Uhr Schleuse Brunsbüttel: Zehn Wochen Sanierung starten

Am Montag (12.5.) beginnt laut Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung die Reparatur eines Schleusentores an der Nordkammer der Großen Schleuse in Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen). Im Januar hatte ein Schiff das Tor angefahren und beschädigt. Das Schleusentor wird zunächst von Tauchern ausgebaut und gereinigt. In einem Dock in Kiel wird es dann repariert. Außerdem werden die Unterwasserschienen ausgebaut und durch neue ersetzt. Während dieser Zeit finden Massivbauarbeiten statt, um die beschädigten Kammerwände wieder Instand zu setzen. Bis Ende Juli sollen die Instandsetzungs- und Sanierungsarbeiten abgeschlossen sein.

