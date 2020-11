Stand: 24.11.2020 12:12 Uhr Corona: SH will private Kontakte nicht weiter beschränken

Die Landesregierung in Kiel plant in der Corona-Krise einen Sonderweg. Sie will die Kontakte der Schleswig-Holsteiner nicht weiter beschränken. So steht es in der Beschlussvorlage für die morgen stattfindende Videoschalte der Ministerpräsidenten mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Die Länder-Chefs haben sich im Vorwege auf ihren Kurs bei der Pandemie-Bekämpfung verständigt. Der sieht vor, dass der sogenannte Lockdown light fortgesetzt und teils auch verschärft wird. So sollen bei privaten Treffen mit Freunden, Verwandten und Bekannten künftig maximal fünf Personen aus zwei Haushalten zusammenkommen. Aktuell liegt die Grenze bei zehn Personen aus zwei Haushalte - dabei soll es in Schleswig-Holstein auch bleiben. "SH hält vor dem Hintergrund des landesweiten Infektionsgeschehens an den geltenden Kontaktbeschränkungen fest", ist in dem Dokument festgehalten, das NDR Schleswig-Holstein vorliegt.

Länder dürfen abweichen - bei niedriger Inzidenz

Die Ministerpräsidenten der Länder haben sich auf eine Verlängerung des seit Anfang November geltenden Teil-Lockdowns bis zum 20. Dezember geeinigt. Bei einer Inzidenz von "deutlich" unter 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen und wenn weitere Bedingungen erfüllt sind, sollen Länder die Möglichkeit bekommen, hiervon abzuweichen. Laut dem Robert Koch-Institut (RKI) wies Schleswig-Holstein am Dienstag bei der Sieben-Tage-Inzidenz von Neuinfektionen auf 100 000 Einwohner mit gut 47 den niedrigsten Wert aller Bundesländer auf.

