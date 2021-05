Corona-Regeln in SH: Das ist ab Montag im Sport erlaubt Stand: 27.05.2021 14:57 Uhr In Schleswig-Holstein sinken die Inzidenzwerte in der Corona-Pandemie immer weiter. Ab kommendem Montag (31. Mai) gibt es unter anderem Öffnungsschritte für den Sportbereich.

Von Montag an dürfen wieder alle Sportanlagen öffnen. Das hat die Landesregierung am Donnerstagvormittag bekanntgegeben. Laut Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) dürfen auch Fitnessstudios wieder öffnen.

Zehn ungetestete Sportler im Innenraum erlaubt

Bei Sport im Innenraum soll es ab zehn Personen eine Testpflicht geben. Bei Kindern und Jugendlichen gilt diese Testpflicht bis zu einer Gruppengröße von 25 nicht. Die Quadratmeter-Beschränkung für den Innenbereich entfällt.

AUDIO: Landesregierung stellt neuen Stufenplan vor (1 Min) Landesregierung stellt neuen Stufenplan vor (1 Min)

Test vor Besuch des Schwimmbads

Bei Sport draußen muss erst ab 50 Menschen getestet werden. Schleswig-Holsteiner, die in Fitnessstudios und in Schwimmhallen Sport treiben, müssen sich in jedem Fall testen lassen.

Fans im Holsteinstadion zugelassen

Und seit Donnerstag ist klar, dass Fußballfans am Samstagabend ins Holsteinstadion dürfen, um das Relegationsrückspiel zwischen Holstein Kiel und Köln zu verfolgen. Bei dem Modellprojekt dürfen 2.350 Fans dabei sein. Sie werden nach einem festgelegten Plan auf den verschiedenen Tribünen verteilt. Auch im Amateursport soll eine begrenzte Zahl von Zuschauern ab Montag wieder möglich sein.

