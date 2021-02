Corona-Mutation: Flensburg verschärft Quarantäne-Regeln Stand: 05.02.2021 15:33 Uhr Die zunächst in Großbritannien nachgewiesene Corona-Mutation hat sich in Flensburg innerhalb von nur einer Woche stark verbreitet.

Bislang hat die Stadt 146 Fälle bestätigt. Vor einer Woche waren es noch 39. Deshalb verschärft die Stadt ab sofort die Quarantäne-Regeln, so Stadtsprecher Clemens Teschendorf. Für die Flensburger bedeutet das: Unter Umständen müssen nicht nur Personen, die direkten Kontakt zu einem Infizierten hatten in Quarantäne. Der Personenkreis wird möglicherweise erweitert. Das entscheidet die Stadt aber im Einzelfall. Eine allgemeingültige Regel gibt es nicht. Man werde mit Augenmaß, aber sehr vorsichtig handeln, so Teschendorf.

AUDIO: Flensburg: Ansteigende Fälle mit Corona-Mutation (1 Min)

Jede dritte Neuinfektion ist eine Mutation

Das Gesundheitsamt wird bei der Kontaktverfolgung jetzt von Kollegen aus anderen Abteilungen und zwölf Bundeswehrsoldaten unterstützt. Derzeit handelt es sich bei einem Drittel der Neuinfektionen um Mutationen. Jede auffällige Probe wird im Labor noch einmal genauer untersucht. Das hat für Flensburg bisher die Berliner Charité gemacht. Am Freitag kündigte das UKSH an, ab sofort ebenfalls routinemäßig Sequenzierungen machen zu können.

