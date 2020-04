Stand: 24.04.2020 19:42 Uhr - Schleswig-Holstein Magazin

Corona: Masken für Schleswig-Holstein

Was sich in dieser Halle an einem geheimen Ort irgendwo in Schleswig-Holstein stapelt, ist wertvolle Ware. Gerade ist eine Lieferung mit etwa 200.000 FFP2-Schutzmasken eingetroffen. Mittendrin: Adrian Schütte. Er muss abgleichen, was die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) bestellt hat und was tatsächlich angeliefert wurde. Der 25-Jährige ist Leiter des Verteilzentrums, das die KBV extra für die zentrale Verteilung an die Arztpraxen im Land eingerichtet hat. Kein leichter Job für ihn und sein Team eines Logistik-Unternehmens, das aus etwa 20 Mitarbeitern besteht. Jeder Karton muss kontrolliert werden, um festzustellen, wie viele Masken drin sind: "Dadurch, dass es momentan alles sehr chaotisch ist, stimmen die Zahlen, die auf dem Zettel stehen in der Regel nicht", sagt Schütte.

Standort der Halle: Streng geheim

Alle Pakete müssen ausgepackt, sortiert und wieder neu verpackt werden, damit genau das bei den Arztpraxen im Land ankommt, was sie an Schutzausrüstung benötigen. Denn FFP2-Masken sind auf dem freien Markt kaum noch zu bekommen. Sie werden vom Robert Koch-Institut für den Kontakt mit Covid-19-Patienten empfohlen. Eigentlich kosten sie etwa 50 Cent pro Stück, inzwischen liegen die Preise im Internet aber bei bis zu 15 Euro. Adrian Schütte kann dazu nur den Kopf schütteln: "Das ist utopisch. Und deswegen ist das alles geheim, damit hier nicht ganz viele Leute vor der Tür stehen und sich Masken nehmen oder haben wollen."

Die ersten Pakete gehen in den Süden

5.700 Arztpraxen in ganz Schleswig-Holstein müssen reibungslos mit den Atemschutz-Masken mit Filter versorgt werden. Auch um weitere wichtige Schutzartikel wie Handschuhe, Schutzanzüge und Brillen kümmert sich das Verteilzentrum. Dabei gibt es verschiedene Kategorien von Arztpraxen, die, je nach Bedarf, eine unterschiedliche Anzahl von Artikeln bekommen, erklärt Adrian Schütte.

Sind die Pakete neu sortiert und gepackt, werden sie im ganzen Land verteilt. Dabei werden die Kreise im Süden von Schleswig-Holstein als Erstes beliefert. Dort gibt es die höchste Dichte an Arztpraxen. Die Touren zu planen, ist die Aufgabe von Lisa Schusstzik. Dabei hilft ihr eine Software: "Das Ziel ist, möglichst viele Kartons zu verteilen mit möglichst wenig Stellen an denen der Fahrer anhalten muss," erklärt sie.

Am späten Nachmittag haben es Adrian Schütte und sein Team es geschafft: Alle Artikel sind neu verpackt und bereit, ausgeliefert zu werden.

