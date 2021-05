Corona-Impfung in SH: Keinen Termin bekommen? Was man tun kann

Es gibt drei Möglichkeiten: Erstens kann man auf die nächste Vergabe von Impfzentrumsterminen warten. Zweitens lohnt es sich im Auge zu behalten, was beim eigenen Hausarzt passiert. Denn viele Praxen impfen mit. Die sind zwar meist noch bei Priogruppe 1 und 2. Doch das ist nicht überall so - und vor allem sind sie damit irgendwann auch fertig. Denn: Der meiste Impfstoff geht derzeit an die Ärzte in den Praxen. Darunter ist auch der von AstraZeneca (Produktname: Vaxzevria). Der darf nun auch ohne Priorisierung verimpft werden. Drittens kann man versuchen, auf www.impfen-sh.de einen der wenigen Termine im Impfzentrum zu bekommen, die zurückgegeben werden. Denn wer krank wird, in Quarantäne muss oder doch vorher beim Hausarzt dran kommt, muss seinen Termin beim Impfzentrum stornieren. Aber: Dafür braucht man noch mehr Glück als bei der Warteplatz-Verlosung der großen Terminvergaben.

Aktuell ist nicht bekannt, wann wieder eine größere Menge Termine für Impfungen gegen Corona auf dem Portal www.impfen-sh.de freigeschaltet wird. Zuletzt wurden am Donnerstag (6.5.) 65.000 Termine für Erst- und Zweitimpfungen vergeben - sie waren innerhalb von 40 Minuten weg. Falls allerdings Impftermine storniert werden, können diese von Impfberechtigten über die Seite gebucht werden. Erstmals konnten jetzt auch die Personen, die zur Prioritätsgruppe 3 gehören, Termine für Impfungen ab dem 10.5. buchen. Dazu zählen laut der Impfverordnung der Bundesregierung unter anderem Menschen ab einem Alter von 60 Jahren, Personen mit bestimmten medizinischen Problemen und Beschäftigte aus vielen Berufsgruppen mit einem erhöhten Infektionsrisiko. Wer zu den Prioritätsgruppen 1 und 2 gehört, kann auch Termine bekommen. Das sind Menschen ab 70 sowie Personen mit Vorerkrankungen, mit Berufen mit hohem Ansteckungsrisiko oder Kontaktpersonen von Schwangeren und Pflegebedürftigen. Parallel läuft die Impfkampagne in den Hausarztpraxen - diese bekommen mehr Impfstoffe als die Impfzentren. Die Arztpraxen kontaktieren in der Regel die Patienten, die für eine Impfung infrage kommen, oder führen Listen.

Der Impfstoff von AstraZeneca (Produktname: Vaxzevria) wird in Schleswig-Holstein ausschließlich in den Arztpraxen verimpft. Bekommen können ihn grundsätzlich alle - er ist von der Priorisierung ausgenommen. Vorrang sollten aber weiterhin die bisherigen Prioritätsgruppen haben, teilt ein Sprecher des schleswig-holsteinischen Gesundheitsministeriums mit. Denn: Die verfügbare Impfstoffmenge ist laut Gesundheitsministerium weiterhin begrenzt. Die Europäische Arzneimittelagentur hat den AstraZeneca-Impfstoff für alle, die älter sind als 18 Jahre, in der EU zugelassen. Die deutsche Ständige Impfkommission (Stiko) hatte Anfang April empfohlen, den Impfstoff für Menschen zu verwenden, die älter als 60 Jahre sind. Wenn die behandelnden Ärzte es für vertretbar halten, die Patienten über die Risiken aufgeklärt wurden und diese akzeptieren, dürfen demnach auch Jüngere mit dem Impfstoff geimpft werden. Diese Regelung kann jetzt in großem Stil genutzt werden.

Ab dem 10. Mai 2021 dürfen laut Landesregierung in Schleswig-Holstein alle Angehörige der Prioritätsgruppe 3 mit allen Impfstoffen geimpft werden - bei den Hausärzten und in den Impfzentren. Zu der vollständigen Gruppe 3 zählen laut der Impfverordnung der Bundesregierung neben Menschen ab einem Alter von 60 Jahren auch Personen mit bestimmten medizinischen Problemen wie Asthma, Rheuma, Krebs, Diabetes, Adipositas und verschiedenen Herzerkrankungen. Außerdem gehören Beschäftigte aus vielen Berufsgruppen dazu, die ein erhöhtes Infektionsrisiko haben - unter anderem: Polizei, Feuerwehr und Bundeswehr, Lehrkräfte an weiterführenden Schulen und Mitarbeiter im Lebensmitteleinzelhandel. Erstmals konnte diese Gruppe am 6.5. Impftermine buchen. Diese waren innerhalb von 40 Minuten vergeben. Wann neue Termine buchbar sind, ist bislang nicht bekannt. Die Landesregierung weist darauf hin, dass auch bei der Prioritätsgruppe 3 in der Regel die Praxen ihre Patienten kontaktieren, wenn sie für eine Impfung infrage kommen und sie die Prioritätsliste entsprechend abgearbeitet haben.

Das Wichtigste ist es, vor dem Start einer größeren Freischaltaktion die Website www.impfen-sh.de aufzurufen, um dort in den Wartebereich zu gelangen. Er ist daran zu erkennen, dass ein Countdown zu Beginn der Vergabe läuft. Wer dann so lange die Website offen hält, bekommt mit Beginn der Vergabe einen Platz in der Warteschlange zugelost. An dieser Verlosung nehmen alle teil, die im Wartebereich gelandet sind - unabhängig davon, wann sie das getan haben. Außerdem kann es sich lohnen, mit mehreren Geräte zu versuchen, einen Termin zu bekommen, allein um zum Beispiel bei Aussetzern des WLANs im entscheidenden Moment noch mit dem Smartphone buchen zu können.

Wer einen konkreten Termin in einem Impfzentrum auswählen kann, wird die starke Nachfrage merken: Bis zu 1.500 Menschen können gleichzeitig Termine auswählen - etwa bei der Freischaltung einer großen Anzahl von Impfungen. Das führt dazu, dass Termine, die beim Laden der Übersicht noch verfügbar sind, schon weg sein können, wenn man sie buchen will. Das gleiche passiert, wenn man versucht außerhalb der großen Freischaltaktionen an einen stornierten Termin zu kommen. Denn auch darauf hoffen viele. Es ist deshalb ratsam, nicht die ersten verfügbaren Termine anzupeilen und im Zweifel nicht nur beim allernächsten Impfzentrum zu gucken.

Ganz genau ist das nicht bekannt, da etwa die Größe von Berufsgruppen, die Zahl der Vorerkrankten und die der Kontaktpersonen von Pflegebedürftigen und Schwangeren nicht erfasst wird. Auf Anfrage schätzte das Gesundheitsministerium Anfang Mai, dass zu den Prioritätsgruppen 1 und 2 rund 800.000 Menschen gehören, "theoretisch könnten es aber auch über eine Million Menschen sein". Am schwierigsten ist die Schätzung für die Gruppe 3, die ab dem 10. Mai geimpft werden darf: Das Gesundheitsministerium geht davon aus, dass ihr mehr Menschen angehören als der Prioritätsgruppe 2.

Derzeit haben nach den aktuellen Zahlen aus dem Impfdashboard der Bundesregierung 299.169 Menschen einen vollständigen Impfschutz - 10,3 Prozent der Bevölkerung haben also sowohl Erst- als auch Zweitimpfung erhalten (Stand 7.5., siehe auch die Tabelle unten). Weitere 19,3 Prozent (561.690 Menschen) hatten schon ihren ersten Impftermin, müssen aber noch zu einem zweiten - insgesamt haben also 29,6 Prozent (860.859 Menschen) der Bevölkerung mindestens eine Erstimpfung erhalten. Geimpft werden in Impfzentren und Arztpraxen derzeit ausschließlich Menschen, die zur Prioritätsgruppe 1 (vor allem über 80-Jährige sowie pflegerisches und medizinisches Personal) und Prioritätsgruppe 2 (über 70-Jährige, Personen mit Vorerkrankungen mit hohem Risiko, Personen mit einem Beruf mit hohem Ansteckungsrisiko und Kontaktpersonen von Schwangeren und Pflegebedürftigen) gehören. Ab dem 10. Mai können auch Zugehörige der Prioritätsgruppe 3 geimpft werden.

Seit dem 6. April erhalten 1.500 niedergelassene Ärzte in Schleswig-Holstein Corona-Impfstoff. Die Ärzte sprechen infrage kommende Patienten erst mal selbst an - sie sollen sie nach der Prioritätsliste impfen. Das gilt grundsätzlich auch für den Impfstoff von AstraZeneca. Die Priorisierung für diesen Impfstoff wurde jedoch am 6. Mai aufgehoben. Die Ständige Impfkommission empfiehlt ihn zwar weiterhin für Menschen, die älter als 60 Jahre sind. Wenn die behandelnden Ärzte es aber für vertretbar halten, die Patienten über die Risiken aufgeklärt wurden und diese akzeptieren, dürfen auch Jüngere mit dem Impfstoff von AstraZeneca geimpft werden. Ab 10. Mai dürfen die Hausärzte auch die Angehörigen der Prioritätsgruppe 3 mit Biontech impfen.

Das lässt sich nicht so einfach für jeden Fall sagen: Denn die niedergelassenen Ärzte arbeiten nach der Prioritätenliste - und sind vielerorts noch damit beschäftigt, bisher ungeimpfte Patienten aus den Prioritätsgruppe 1 und 2 zu impfen - alles oft innerhalb der normalen Sprechstundenzeit. Wie viele Patienten das sind, hängt davon ab, welche Altersstruktur die Patienten der jeweiligen Praxis haben, ob besonders viele hoch priorisierte Erkrankte behandelt werden - und wo die Praxis liegt. Ist das nächste Impfzentrum schwer zu erreichen, sind manchmal noch mehr Ungeimpfte unter den Patienten. Die meisten Praxen kontaktieren die Patienten, wenn sie an der Reihe sein könnten.

Das hängt von viele Faktoren ab: Der eigenen Prioritätsgruppe, der Patientenstruktur der jeweiligen Praxis - und vom Glück bei der Terminvergabe für die Impfzentren. Am besten ist es vermutlich für die meisten, beide Wege zu probieren.

Aktuell spritzen die Hausärzte den Impfstoff von Biontech (Produktname: Comirnaty) und AstraZeneca (Vaxzevria). Ab dieser Woche sollte auch das Produkt von Johnson & Johnson (Janssen) dazu kommen, bisher wurde der allerdings laut Kassenärztlicher Vereinigung Schleswig-Holstein noch nicht ausgeliefert.

Sie sollen erstmal weiter betrieben werden. Bis Ende September hat der Bund die Finanzierung zugesichert, bis Ende Juli sind bisher Termine in den Impfzentren vereinbart worden. Das Gesundheitsministerium will allerdings "schnellstmöglich" erreichen, dass nur Arztpraxen und Betriebsärzte impfen. Es hängt also vermutlich davon ab, wie viele Menschen bis dahin ihre Impfung erhalten haben und wie viele tatsächlich in den Praxen geimpft werden können, wenn viel Impfstoff da ist.

AstraZeneca ist einer der beiden Impfstoff-Hersteller, deren Produkte bisher in größeren Mengen in Schleswig-Holstein ankommen - neben Biontech (Comirnaty). Trotz mehrerer Kürzungen stellt er etwa ein Viertel aller bisher gelieferten Impfstoff-Dosen. Und AstraZenecas Impfstoff bleibt ein wichtiger Baustein in der Kampagne: Werden die Lieferungen weiter nach der Bevölkerungsgröße verteilt, erhält Schleswig-Holstein in der Zeit von April bis Ende Juni zwischen 434.000 und 539.000 Dosen des Impfstoffs von AstraZeneca. Weitere 55.000 Dosen sollen kurzfristig leihweise aus Dänemark kommen. Das Nachbarland hatte die Verwendung des Impfstoffs im April ganz gestoppt.

Ende April ist die erste Lieferung ans Land Schleswig-Holstein offiziell angekommen. Die rund 8.000 Dosen sollen in den Impfzentren verabreicht werden, erklärte das Gesundheitsministerium. Sie sollen gezielt für Nachzügler eingesetzt werden, die wegen ihres Berufes der Priogruppe 2 zugeordnet wurden - also zum Beispiel Erzieher, Grundschullehrer, Rettungsdienst-Mitarbeiter. Weitere Informationen sollen über die Arbeitgeber erfolgen, so das Sozialministerium. Anfang Mai sollte auch die erste Lieferung des Impfstoffs bei den Hausärzten ankommen, doch ausgeliefert wurde er bisher noch nicht, so die Kassenärztliche Vereinigung. Die Markteinführung in Europa hatte sich verzögert, nachdem es in den USA in sehr seltenen Fälle zu Blutgerinnseln im Gehirn bei Menschen gekommen war, die zuvor geimpft worden waren. Die Europäische Arzneimittelbehörde gab den Impfstoff nach einer erneuten Prüfung am 20. April für alle Altersgruppen frei. Das Besondere an dem Impfstoff: Er muss für einen vollen Schutz nur einmal verimpft werden.

An Schleswig-Holstein sind nach Angaben des Bundes bisher mehr als 1.232.525 Impfdosen geliefert (Stand 3.5., Daten werden wöchentlich aktualisiert) worden: Sowohl an das Land, die Impfzentren, die mobilen Teams und in die Krankenhäuser als auch an die Hausärzte. Laut Impfmonitoring des RKI sind bisher 1.160.028 Dosen verimpft worden (Stand 6.5.) - also etwa 94 Prozent. Schleswig-Holsteins Landesregierung hatte zu Beginn der Impfkampagne entschieden, je nach Hersteller unterschiedliche Mengen zurückzulegen, um bei Abweichungen von den Lieferplänen nicht sofort Termine absagen zu müssen. Bei Moderna waren das 50 Prozent, bei Biontech und AstraZeneca 20 Prozent. Diese Strategie hat sich mittlerweile geändert. Nun will das Land nur noch so viele Impfdosen zurücklegen, um "Lieferausfälle für wenige Tage" ausgleichen zu können.

Sollten die Hersteller ihre Zusagen einhalten, wird die Impfstoff-Versorgung im Laufe des zweiten Quartals (bis Ende Juni) deutlich besser. Es wird mit Lieferungen von mindestens 69,1 Millionen Dosen der bisher zugelassenen Impfstoffe gerechnet. Für Schleswig-Holstein bedeutet das nach dem bisher üblichen Schlüssel etwa 2,4 Millionen Dosen. Im dritten Quartal gibt es demnach vier Millionen Dosen - das würde für weitere 2,3 Millionen Menschen reichen.

Nach Angaben der einzelnen Beteiligten deutlich mehr als eine Million Dosen pro Monat. Laut Land können die Impfzentren 500.000 Impfungen und mehr pro Monat, die niedergelassenen Ärzte laut Hausärzteverband nach "konservativer Schätzung" 400.000 Impfungen durchführen - deutlich mehr sei auch möglich. Wenn die oberen Prioritätengruppen geimpft sind, können auch die Betriebsärzte einsteigen. Die Apothekerkammer ist sich sicher, dass ihre Mitglieder das zusammen mit dem Großhandel die Logistik hinbekommen, auch wenn viele Menschen gleichzeitig geimpft werden. Wenn die niedergelassenen Ärzte überlastet seien, könnten die ausgebildeten Apotheker in den 626 Apotheken nach einem Schnellkurs auch selbst impfen - wie es modellhaft auch zur Grippeimpfung schon geschehen ist, sagte ein Sprecher der Kammer. Wann wie viel über welchen Weg geimpft wird, das ist noch nicht ganz klar. Das hängt auch von Vorgaben und Absprachen auf der Bundesebene ab.

So lange nach Prioritätsgruppen geimpft wird, sind Nachweise nötig. Für das Alter reicht der Ausweis, Ärzte bescheinigen entsprechende Vorerkrankungen (Prio 2) oder medizinische Probleme (Prio 3). Für dieses Attest müssen Patienten nichts zahlen - Ärzte werden dafür vergütet. Arbeitgeber bestätigen, dass Menschen aus beruflichen Gründen zur Prio 2 oder Prio 3 gehören. Pflegebedürftige und Schwangere können bis zu zwei Kontaktpersonen für eine Impfung nennen. Die Vorlagen gibt es zum Download auf den Seiten des Gesundheitsministeriums.