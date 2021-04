Corona: Biontech-Impfstoff kommt jetzt auch aus Reinbek Stand: 30.04.2021 14:26 Uhr Zum Produktionsstart haben Bundesgesundheitsminister Spahn und Ministerpräsident Günther den neuen Standort besucht. Für die Herstellung des Impfstoffes wurden Maschinen angepasst und Mitarbeiter geschult.

Am neuen Produktionsstandort für den Corona-Impfstoff von Biontech in Reinbek (Kreis Stormarn) starteten Jens Spahn und Daniel Günther (beide CDU) heute Vormittag mit einem symbolischen Knopfdruck den Betrieb. Auch Landesgesundheitsminister Heiner Garg (FDP) war vor Ort, um sich über die Produktion zu informieren. An dem Standort der Firma Allergopharma werden eigentlich Allergie-Medikamente hergestellt, nun wird hier auch der Corona-Impfstoff von Biontech/Pfizer produziert.

Mitarbeitende wurden geschult

Weil die Anlagen in Reinbek auch für die Herstellung von Impfstoff geeignet sind, wurden dort laut einer Sprecherin des Mutterkonzerns Dermapharm in den vergangenen Wochen Maschinen angepasst und Mitarbeitende für die neuen Aufgaben in einem Werk in Sachsen-Anhalt geschult. Dort stellt das Unternehmen bereits seit Oktober den Biontech/Pfizer-Impfstoff her. Der Standort Reinbek kommt jetzt dazu, um die Produktionsmenge insgesamt zu erhöhen.

Spahn betonte, zwischen Mitte Dezember und Ende April eine Impfstoffproduktion so aufzusetzen, dass sie funktioniere, sei Rekord. Laut Dermapharm liegen die monatlichen Produktionskapazitäten bei 40 bis 50 Millionen Impfdosen. Zur Zusammenarbeit von Biontech und Allergopharma sagte Jens Spahn: "Die Kooperationen von Unternehmen helfen, Deutschland und Europa schneller mit Impfstoff zu versorgen. Das macht uns zuversichtlich, dass die aktuellen Lieferprognosen eingehalten und dass wir allen wie versprochen im Sommer ein Impfangebot machen können." Und auch Daniel Günther meinte: "Mit dem heutigen Produktionsstart können wir noch mehr Impf-Tempo aufnehmen."

Der Standort in Schleswig-Holstein dient gleichzeitig auch als Backup, falls an anderen Standorten Probleme auftauchen sollten. Allein in den kommenden drei Monaten will Biontech/Pfizer 50 Millionen Impfdosen liefern.

