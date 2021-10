Corona-Ausbruch in Geesthachter Alten- und Pflegeheim Stand: 28.10.2021 16:20 Uhr Sechs ältere Menschen und zwei Mitarbeitende sind mit dem Coronavirus infiziert. Möglicherweise haben sie sich bei einem externen Dienstleister angesteckt.

Am vergangenen Freitag hatte ein externer Dienstleister in dem Alten- und Pflegeheim in Geeshacht (Kreis Herzogtum Lauenburg) gearbeitet. Als er Symptome bei sich feststellte, ließ er sich testen: positiv.

Warten auf Ergebnis der PCR-Tests

Das Heim hat daraufhin vorsorglich selbst alle Bewohnerinnen und Bewohner und Beschäftigten mit Schnelltests untersucht. Das Ergebnis laut Kreis: Sechs Senioren sowie zwei Mitarbeiter haben sich angesteckt. Am Donnerstag sind noch einmal bei allen Bewohnern und Beschäftigten Proben für PCR-Tests genommen worden, die Ergebnisse werden bis zum Wochenende erwartet.

AUDIO: Mehrere Bewohner und Beschäftigte mit Corona infiziert (1 Min) Mehrere Bewohner und Beschäftigte mit Corona infiziert (1 Min)

Besuchsverbot und Maskenpflicht

Ein Kreissprecher sagte NDR Schleswig-Holstein, dass die meisten Heimbewohner und Angestellten geimpft waren. Die betroffenen Bewohner wurden auf ihren Zimmern isoliert. In der Einrichtung gilt nun wieder die Maskenpflicht für alle auf den Fluren. Gruppenveranstaltungen und Besuche sind vorerst gestrichen.

Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) hatte unabhängig von diesem Fall an die Eigenverantwortung appelliert. Er sprach sich im Interview mit NDR Schleswig-Holstein dafür aus, dass sich alle Besucher von Alten- und Pflegeheimen vorab freiwillig einem Corona-Test unterziehen. Eine Test-Pflicht lehnt er aber ab.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 28.10.2021 | 15:00 Uhr