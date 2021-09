SSW: 55.330 Stimmen und ein Sitz im Bundestag Stand: 27.09.2021 06:36 Uhr Der Südschleswigsche Wählerverband (SSW) zieht nach vielen Jahrzehnten wieder in den Bundestag ein. Nach dem vorläufigen amtlichen Endergebnis des Bundeswahlleiters kommt die Partei auf einen Sitz.

Als fraktionsloser Abgeordneter wird der Flensburger Stefan Seidler für die von der Fünf-Prozent-Hürde befreite Partei der dänischen Minderheit ins Parlament einziehen. Laut vorläufigen Ergebnis kommt die Partei auf 55.330 stimmen, für den Einzug in den Bundestag waren mindestens 40.000 Wählerstimmen nötig.

Gute Stimmung bereits am Wahlabend

Im Flensborg Hus war am Sonntagabend gute Stimmung bei den Parteianhängern, denn die Rückkehr ins Bundesparlament zeichntete sich bereits nach den Hochrechnung von infratest dimap ab. "Das ist sensationell", sagte Spitzenkandidat Seidler. "Damit sind wir im Bundestag." Es müsse jetzt auch mit ganz wilden Dingen zu gehen, wenn es nicht klappt, sagte der Flensburger unter dem Jubel seiner Parteifreunde.

Seidler: Können den Finger in die Wunde legen

Seidler kündigte bereits an, dass er mit allen demokratischen Parteien zusammenarbeiten würde. Er werde "aber auch die Stimme erheben und auf den Tisch hauen, wenn der Norden zu kurz kommt". Der SSW könne den Finger in die Wunde legen. In Schleswig-Holstein ist der SSW seit Jahrzehnten eine feste Größe und im Landtag sowie vielen Kommunalparlamenten vertreten. Von 2012 bis 2017 war die Partei zudem an der Landesregierung beteiligt.

Partei feiert Einzug in den Bundestag

Gegründet wurde der SSW 1948 auf Anordnung der britischen Militärregierung als politische Interessenvertretung der dänischen Minderheit. Bei der Gründung schlossen sich auch die nationalen Friesen in Nordfriesland an. "Es ist ein historischer Abend, dass wir nach Jahrzehnten wieder in den Bundestag kommen", sagte der SSW-Fraktionschef im schleswig-holsteinischen Landtag, Lars Harms. Auch Parteichef Flemming Meyer freute sich darüber, dass der SSW voraussichtlich wieder in den Bundestag einziehen wird. "Aber ich bin ja immer erst ganz zufrieden, wenn es endgültig bestätigt worden ist." Aber alles sehe gut aus und scheine, als ob das Ziel erreicht werden.

Zuletzt von 1949 bis 1953 im Bundestag vertreten

Für den SSW ist dies eine Rückkehr nach sehr langer Zeit. 1949 schaffte Hermann Clausen als bislang einziger Abgeordneter für eine Legislaturperiode den Einzug ins nationale Parlament. 1961 beschloss die Partei dann, nicht mehr für das Bundesparlament anzutreten. Seitdem wurde ein Comeback regelmäßig diskutiert, jedoch stets mehrheitlich abgelehnt. Im September 2020 stimmte ein Parteitag dann mehrheitlich dafür.

Garg freut sich für den SSW

Eine erste Reaktion auf die Rückkehr des Südschleswigschen Wählerverbandes kam von FDP-Landeschef Heiner Garg. "Ich finde, bei allen inhaltlichen Differenzen, ist der SSW einfach eine ganz charmante politische Kraft hier in Schleswig-Holstein. Ich arbeite sehr gerne mit den Kolleginnen und Kollegen zusammen. Die sind angetreten, um wenigstens ein Mandat zu erzielen - und ich gönne ihnen dieses eine Mandat von Herzen", sagte Schleswig-Holsteins Gesundheitsminister.

