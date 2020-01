Stand: 14.01.2020 05:00 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Linienflüge von Lübeck nach München und Stuttgart geplant

Am Flughafen Lübeck soll es nach Angaben des Geschäftsführers Jürgen Friedel wieder Linienflüge geben - und zwar nach Süddeutschland. Der Flughafen hat eine Maschine gekauft - eine ATR72 mit Platz für 60 Passagiere. Das Flugzeug soll laut Friedel ab Juni dieses Jahres wochentags zwei Mal täglich nach München und ein Mal täglich nach Stuttgart fliegen. Auch am Wochenende gebe es jeweils eine Verbindung von Lübeck nach München und von Lübeck nach Stuttgart.

Der Geschäftsführer sagte NDR Schleswig-Holstein, dass durch die neuen Linienverbindungen zehn neue Arbeitsplätze entstünden. Derzeit arbeiten am Flughafen Lübeck-Blankensee rund 50 Mitarbeiter.

Letztmals 2016 Passagierflugbetrieb

Mit den beiden Linienflügen nach Süddeutschland wird es erstmals seit April 2016 wieder einen Passagierflugbetrieb in Lübeck geben. Damals hatte die ungarischen Billigfluggesellschaft Wizz Air dem Flughafen wegen dessen drohender Insolvenz den Rücken gekehrt. Zurzeit starten und landen am Flughafen Blankensee nur kleinere Jets mit Geschäftsleuten und Sportflieger.

Fünf Besitzerwechsel von 2005 bis 2016

Der Flughafen stand in den vergangenen Jahren mehrfach vor dem Aus. Zwischen 2005 und 2016 wechselte der ehemals städtische Regionalflughafen fünfmal den Besitzer. Zweimal verschwanden ausländische Investoren nach nur wenigen Monaten und trieben den Flughafen in die Insolvenz. Aktuell gehört der Flughafen dem Lübecker Unternehmer Winfried Stöcker.

700.000 Passagiere in der Hochzeit 2009

Ein kurzer Blick auf die Anfänge des Airports in Lübeck: Als er am 6. August 1917 in Betrieb genommen wurde, war der Flughafen als reiner Militärflughafen gedacht. Er wurde aber im Ersten Weltkrieg nie benutzt, und so blieb es auch danach zunächst - wegen eines Flugverbots durch den Versailler Vertrag.

Fast 100 Jahre nach Eröffnung verzeichnete der Flughafen die besten Zahlen: Am erfolgreichsten war nach eigenen Angaben das Jahr 2009. Damals flogen insgesamt 700.000 Passagiere nach London, Palma de Mallorca, Stockholm und Pisa. Doch mit dem Airport ging es danach bergab. 2015 flogen nur noch 125.000 Passagiere von und nach Blankensee. Die Fluggesellschaften Ryanair und Wizz Air zogen sich schließlich vollkommen zurück.

