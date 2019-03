Stand: 28.03.2019 05:00 Uhr

Zu wenig Plätze in der Kurzzeitpflege

von Julia Schuhmacher und Constantin Gill

Pflegestützpunkte und Sozialdienste in Krankenhäusern warnen vor einem Mangel an Kurzzeitpflegeplätzen. Für Pflegebedürftige und ihre Angehörigen wird es immer schwieriger, einen Platz zu finden. Das betrifft vor allem ältere Menschen, die nach einem Krankenhausaufenthalt weiter gepflegt werden müssen, bis sie sich zu Hause selbst wieder versorgen können. Wie das Land mehr Kurzzeitpflegeplätze fördern kann, diskutieren die Abgeordneten des schleswig-holsteinischen Landtages heute auf Antrag der SPD.

Engpässe in einigen Regionen

Kristina Puls arbeitet im Sozialdienst des Ratzeburger DRK-Krankenhauses. Sie ist für die Versorgung der Patienten nach dem Krankenhausaufenthalt zuständig. Ihr Job ist es auch, für ältere Patienten einen Kurzzeitpflegeplatz zu finden, bis sie fit genug sind, zu Hause zurechtzukommen. "Die Situation ist sehr schlecht", sagt sie. "Es kommt vor, dass es für Patienten schlicht keinen Kurzzeitpflegeplatz gibt und sie deshalb nicht entlassen werden."

Zwei bis drei Patienten in der Woche müsse sie vom kleinen Ratzeburger Krankenhaus mit 184 Betten an die Kurzzeitpflege im Kreis Herzogtum Lauenburg vermitteln. "Wir merken in den letzten Jahren einfach, dass wir immer ältere Patienten haben. Es wird immer schwieriger, dann auch Kurzzeitflegeplätze zu finden", sagt Kristina Puls. Im Herzogtum Lauenburg gibt es aktuell 93 Kurzzeitpflegeplätze bei 2.530 Langzeitpflegeplätzen.

Kurzzeit-Pflegeplätze sind Mangelware in SH NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 28.03.2019 08:00 Uhr Autor/in: Constantin Gill Plätze in der Kurzzeitpflege sind in manchen Regionen Mangelware. Insbesondere in Ostholstein und Plön fehlen Plätze. Schwierig ist die Lage auch in den Kreisen Herzogtum Lauenburg und Segeberg.







Pflegerin: "Es brennt wirklich"

Auch in Segeberg und Plön fehlen Plätze, schwierig ist die Lage auch in Ostholstein. Jutta Heymann vom Pflegestützpunkt in Eutin sagt, dass "es wirklich brennt". Ein großes Problem sei vor allem, wenn pflegende Angehörige Urlaub planen und schon einige Zeit im Voraus einen Kurzzeitpflegeplatz vereinbaren wollen. Eine langfristige Planung würden die Heime aber nicht machen. Dabei war das Konzept der Kurzzeitpflege ursprünglich genau für solche Fälle gedacht. Ulrich Mildenberg vom Pflegestützpunkt Segeberg sagt: "Richtig schwierig wird es, wenn man als Angehöriger nur eine Woche wegfahren will." Früher sei das noch möglich gewesen. Aber ein häufiger Wechsel der Bewohner sei für die Einrichtungen zu aufwendig.

Bericht: 75 zusätzliche Plätze in Kiel

Die Stadt Kiel sprach auf Anfrage von NDR Schleswig-Holstein im vergangenen Jahr noch von Problemen mit zu wenigen Kurzzeitpflegeplätzen. Inzwischen stehen 75 Plätze zusätzlich zur Verfügung - so steht es in einem Bericht für die Kieler Ratsversammlung. Weiter heißt es in dem Papier: "Inwieweit die gemeldeten Plätze in der Kurzzeitpflege tatsächlich verfügbar sind, kann nicht abschließend beurteilt werden, da Kurzzeitpflegeplätze häufig nur dann zur Verfügung gestellt und gemeldet werden, wenn der Platz nicht durch eine Dauerbewohnerin oder einen Dauerbewohner genutzt wird."

Großteil von Anfragen abgelehnt

Die Landesarbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtsverbände bestätigt "Engpässe im Angebot", weil es insgesamt zu wenig stationäre Plätze gebe und auch, weil die Vergütung für diese Angebote nicht ausreichen würde. Kurzzeitpflege sei aufwendig und rechne sich für die Einrichtungen nicht, kritisiert der Verband privater Anbieter sozialer Dienste. Bei einer Umfrage unter 100 Mitgliedseinrichtungen kam jüngst heraus, dass sie binnen eines Monats rund 1.000 Anfragen nach Kurzzeitpflegeplätzen bekommen haben. Den Großteil mussten sie ablehnen.

