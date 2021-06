Woher kommt unser Trinkwasser in Schleswig-Holstein?

Die Wasserbeschaffung ist in Schleswig-Holstein ganz unterschiedlich gegliedert: 32 Wasserbeschaffungsverbände gibt es im Land, hinzu kommen die Stadtwerke und viele private Brunnen, etwa von Landwirten. Zuständig für das Trinkwasser in Schleswig-Holstein ist das Gesundheitsministerium. Nach Angaben auf dessen Webseite gibt es derzeit mehr als 450 Wasserwerke und 600 Entnahmestellen der Industrie, des Gewerbes und der Landwirtschaft. Sie entnehmen pro Jahr rund 230 Millionen Kubikmeter Grundwasser pro Jahr. 191 Millionen davon werden jährlich als Trinkwasser verbraucht.

Die Brunnen der Wasserwerke auf dem Festland und auf Föhr pumpen Grundwasser aus den tiefen Bodenschichten nach oben. Im Dänischen Wohld liegen die bei bis zu 120 Metern, im Bereich des Wasserbeschaffungsverbandes Mitteleider beginnt die grundwasserführende Schicht schon bei 50 Metern. Nach Angaben des Landesverbandes der Wasser- und Bodenverbände Schleswig-Holstein wird das Wasser gefiltert und, wo nötig, von Schadstoffen wie Arsen oder Eisen gereinigt. Dann wird es in die Leitungen zu den Hausanschlüssen gepumpt. Chlor wird dem Trinkwasser in Schleswig-Holstein nicht zugesetzt.

Die ständig bewohnten Halligen wurden seit Mitte der 1960er Jahre nach und nach über Rohrleitungen an das Trinkwassernetz des Festlands angeschlossen. Zuvor mussten die Halligbewohner Regenwasser im Sood, einer vor Verschmutzung geschützten Zisterne, und im Fething, einer Tränkkuhle für das Vieh, sammeln. Nur die teilweise unbewohnten Halligen Norderoog und Südfall haben keinen Trinkwasseranschluss. Amrum und Sylt gewinnen ihr Trinkwasser aus Süßwasserlinsen unterhalb der Inseln. Fehmarn wird ebenfalls vom Festland aus versorgt. Helgoland betreibt eine Entsalzungsanlage, die täglich 40 Kubikmeter Meer sowie zehn Kubikmeter Brackwasser entsalzen kann. Das Brackwasserbecken wird auch aus Oberflächenwasser gespeist.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums verbraucht eine Person im Durchschnitt rund 63 Kubikmeter Trinkwasser pro Jahr. Das entspricht etwa 173 Litern pro Tag, also etwa eine Badewanne voll. Damit liegen die Schleswig-Holsteiner beim Wasserverbrauch über dem Bundesdurchschnitt. Gerechnet auf die Bundesrepublik liegt der Pro-Kopf-Verbrauch pro Tag bei 120 Litern.

Nein. Grundwasser entsteht durch Versickerung immer neu und in Schleswig-Holstein wird weniger Grundwasser entnommen als neu entsteht. Zum Beispiel pumpt der Wasserbeschaffungsverband Föhr pro Jahr rund 950.000 Kubikmeter Wasser aus der Erde, um die Insulaner und ihre Gäste zu versorgen. Dort entstehen aber jährlich rund 4 Millionen Kubikmeter Grundwasser neu. Das Umweltministerium geht allerdings davon aus, dass sich durch den Klimawandel die Niederschlagsverteilung verändern wird, dass es also Perioden mit längerer Trockenheit oder kurzzeitig starke Regenfälle geben könnte, die dann nicht mehr vom Boden aufgenommen werden könnten. Zusammen mit möglicherweise zunehmendem Wasserbedarf könnte das bedeuten, dass die Grundwasservorkommen sich nicht mehr so zuverlässig auffüllen.

Es ist in den vergangenen Jahren immer wieder vorgekommen, dass Wasserverbände zum Sparen aufgerufen haben. Das betrifft aber eher den privaten Pool im Garten oder den Rasensprenger. Wir müssen deswegen nicht weniger duschen oder seltener abwaschen. "Tatsächlich ist es sinnvoll, genug Wasser zu entnehmen", erklärt Mareike Stanisak vom Landesverband der Wasser- und Bodenverbände Schleswig-Holstein. "Denn wenn das Wasser zu lange in der Leitung steht, kann es verkeimen. Dann müssen die Leitungen gespült werden und dafür wird dann wieder sehr viel Wasser verbraucht."

Weil sich die Pflanzen aus oberflächennahen Schichten versorgen, haben vor allem die Landwirtschaft und der Wald mit trockenen Sommern zu kämpfen. Zuletzt war die Trockenheit in 2019 ein größeres Problem für die Landwirtschaft, vor allem auf der Geest, weil der Boden dort das Wasser nicht so gut speichert wie etwa in der Marsch. Diese Trockenheit war im Boden laut Landwirtschaftskammer bis Anfang 2021 noch nicht wieder ausgeglichen. Und sie führte im Wald dazu, dass die Borkenkäferpopulation wachsen konnte. Der Käfer greift geschwächte Bäume an und schädigt sie weiter. Laut einer Sprecherin der Landesforsten sind deren Wälder noch einmal mit einem blauen Auge davon gekommen, weil sie überwiegend aus Mischwald bestehen.

Der Trinkwasserbericht des Landesamtes für soziale Dienste von 2019 zeigt, dass in den meisten Wasserversorgungsgebieten die gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte zu mehr als 99 Prozent eingehalten werden. Nach den Kriterien des Umweltbundesamtes bedeutet das, dass Schleswig-Holstein eine gute bis sehr gute Trinkwasserqualität hat. In 2019 gab es landesweit weniger als zehn Fälle in denen Grenzwerte überschritten wurden. Zum Beispiel wurden bakterielle Verunreinigungen im Kreis Pinneberg nachgewiesen oder Eintrübungen im Kreis Nordfriesland.

Bisher noch nicht. Nitratbelastung ist vor allem in der Landesmitte ein Problem, wo es viel Viehhaltung gibt und wo viel Mais für Biogasanlagen angebaut wird. "Da gibt es viel Sandboden, das Wasser trifft kaum auf Sperrschichten und versickert direkt. Dieser Trend verschärft sich aber derzeit nicht", erklärt Mareike Stanisak vom Landesverband der Wasser- und Bodenverbände Schleswig-Holstein. In der Marsch sei das zum Beispiel anders, da habe der Boden eine Art natürliche Filterfunktion. "Auch in der Geest wird Nitrat im Boden abgebaut, aber es kann sein, dass dort auch mal Nitrat ins Grundwasser gelangt. Dort wird dann kein Trinkwasser entnommen", so Stanisak. Stattdessen könne man Brunnen an einer unbelasteten Stelle bohren.

Die Gesundheitsämter der Kreise und kreisfreien Städte sind für die Untersuchungen zuständig. Die Wasserwerke ziehen eigene Proben, externe Labore überprüfen die Wasserqualität zusätzlich. Das Wasser wird unter anderem auf mikrobiologische, chemische und radioaktive Verunreinigungen untersucht. In den Wasserwerken werden sofort Gegenmaßnahmen gegen Verunreinigungen eingeleitet und das Landesamt für soziale Dienste überprüft, ob eine Gefahr für die Gesundheit von der Verunreinigung ausgeht.