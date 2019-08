Stand: 09.08.2019 13:02 Uhr

Ausgebüxt: Wo ist der Tigerpython von Tornesch? von Andrea Schmidt

Seit zwei Tagen fehlt von dem Tigerpython aus Tornesch im Kreis Pinneberg jede Spur. Wo steckt die drei Meter lange Schlange? Trotz Einsatz der Feuerwehr, mehrerer Wärmebildkameras, einer Drohne und intensiver Suche des Tierhalters bleibt das Reptil verschwunden. Da sich die Schlange vermutlich verkriechen werde und keine Gefahr von ihr ausgehe, sei die Suche eingestellt worden, sagte die Polizei heute Morgen.

Wahrscheinlich hat sich die Schlange in ein Gebüsch zurückgezogen oder um einen Baum geschlängelt - das vermutet jedenfalls Bernd Dörsch. Er ist Tierarzt in Kiel und beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit Reptilien.

Tierarzt: Vorsicht, nicht erschrecken

Ein Tigerpython ist eine Würgeschlange, keine Giftschlange. Dennoch hält Dörsch das Reptil nicht für ganz ungefährlich. "Es gibt Pythons, die können etliche Meter lang lang werden und Menschen töten. Die Schlange aus Tornesch ist drei Meter lang, da halte ich es für unwahrscheinlich, dass sie sich Menschen als Beute aussucht." Aber erschrecken kann man sich allemal: "Sie zeigen ein bestimmtes Abwehrverhalten. Sie fauchen und peitschen in Richtung des Menschen. Das hört sich schon gruselig an."

Reaktionen der Anwohner: Von gelassen bis beunruhigt

Die Anwohner in Tornesch reagieren ganz verschieden auf die entlaufene Schlange. Einige sind beunruhigt und finden die Situation "ein bisschen unheimlich". Andere warnen vor Panikmache.







Anwohnerin: "Sie tut ja keinem was"

Anwohner in Tornesch reagieren ganz unterschiedlich auf das Reptil. "Das ist 'ne Würgeschlange, aber sie tut ja keinem was", sagte eine Frau NDR 1 Welle Nord. "Die wird sich irgendwo verstecken und sicherlich nicht bedrohlich für uns sein", meint auch ein junger Mann. Eine andere Anwohnerin sieht das anders: "Schlangen sind nicht so mein Ding. Da ist mir schon 'n bisschen unwohl dabei." Einige haben auch Angst: "Wir haben viele Kinder hier. Wenn die Schlange auf die Spielplätze geht, ist das nicht so gut."

Suche mit der Wärmebildkamera

Der Tierhalter in Tornesch hatte seine Schlange am Mittwoch als vermisst gemeldet. Das Tier war aus einem Freigehege im Garten entwischt. Mehrere Feuerwehrmänner suchten nach dem Tier mit Wärmebildkameras und einer Drohne - doch es befand sich weder in einem Maisfeld noch hinter Hecken und Büschen. Allerdings war die Schlange zum Zeitpunkt der Suche auch schon seit drei Stunden entflohen - die betroffene Familie hatte bis dahin alleine gesucht. Außerdem schwierig: Der wechselwarme Python ist bei Kälte eher träge. Das erschwert die Suche mit der Wärmebildkamera. Ein Python fühlt sich am wohlsten bei Bodentemperaturen zwischen 26 und 28 Grad.

Tigerpython: Daten und Fakten Würgeschlange, keine Giftschlange

wechselwarm

dämmerungs- bzw. nachtaktiv

natürliches Vorkommen: Südostasien

Größe: etwa 4 bis 6 Meter

hohe Anpassungsfähigkeit an Klima und Umgebung

Beutetiere: von Ratte bis Wildschwein - je nach Größe

nicht aggressiv, aber dominantes Abwehrverhalten

hohe Kraft und Schnelligkeit

besteht aus 90 Prozent reinem Muskelgewebe

Lebenserwartung: 20 bis 25 Jahre (in Haltung)

bevorzugte Lufttemperatur: 20 bis 30 Grad Celsius (Quellen: Zoo Köln) (Quellen: Zoo Köln)

Wie sind die Überlebenschancen?

Kann das exotische Tier in freier Natur und in unseren Gefilden überhaupt überleben? Bernd Dösch, der früher in einer speziellen Vogel- und Reptilienklinik in Gießen gearbeitet hat, weist daraufhin, dass eine längere Kälteperiode durchaus schwierig sein könnte. Das Futter sei aber zunächst kein Problem: Ein Python könne problemlos ein halbes Jahr mit vollem Bauch aushalten. Wenn die Schlange dann Hunger habe, ernähre sie sich gerne von Ratten, Kaninchen oder Hühnern.

Bei der Polizei in Uetersen haben seit dem Verschwinden der Schlange etliche Menschen angerufen, die besorgt sind. "Wir sagen ihnen, dass die Schlange nicht gefährlich ist, die Leute aber dennoch Abstand halten sollten", sagte ein Polizeisprecher. Wer die Schlange sieht, sollte sich an genau diese Polizeileitstelle wenden.

