St. Pauli und Holstein Kiel steigen in die Bundesliga auf, wenn ...

Stand: 30.04.2024 11:29 Uhr

Crunchtime in der 2. Fußball-Bundesliga: Der drittletzte Spieltag steht an und sowohl der FC St. Pauli als auch Holstein Kiel können bereits am Wochenende vorzeitig in die Bundesliga aufsteigen. Das sind die Konstellationen für den 32. Spieltag: