Stand: 03.05.2024 06:00 Uhr Tag der Pressefreiheit: Situation in Deutschland leicht verbessert

Deutschland steigt in der Rangliste zur Pressefreiheit von Reporter ohne Grenzen in die Top 10 auf. Das gab die Organisation anlässlich des internationalen Tags der Pressefreiheit am 3. Mai bekannt. Die bessere Platzierung, Platz 10 im Vergleich zu Platz 21 im vergangenen Jahr, ist vor allem auf eine schlechtere Situation in anderen Ländern zurückzuführen. Die überwiegende Mehrheit der Deutschen steht einer Umfrage des Digitalverbands Bitkom zufolge klar hinter unabhängiger und freier Berichterstattung. So bezeichnen 91 Prozent der Befragten Pressefreiheit als hohes Gut, das es unbedingt zu schützen gilt.

Der NDR berichtet im Fernsehen, Radio, Internet und Socia Media über die Bedeutung dieses demokratischen Guts. Artikel, Audios und Videos zum Thema finden Sie hier im Überblick.