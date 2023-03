Schleswig: Kreis finanziert Sanierung des Wikingecks Stand: 03.03.2023 12:57 Uhr Es ist eine der größten Umwelt-Altlasten im Land: das Wikingeck in Schleswig. Immer noch fließen vom Gelände aus giftige Substanzen in die Schlei. Die Sanierung wird der Kreis Schleswig-Flensburg nun vorfinanzieren.

Erst vor einem Monat hatte ein neues Gutachten untermauert, dass der Bund beim Wikingeck in Schleswig am meisten für den Austausch des verseuchten Erdreichs bezahlen muss. Seit Frühjahr 2020 hatten intensive Gespräche zwischen dem Bund, Land, Kreis und der Stadt Schleswig stattgefunden, um die Kostenfrage einvernehmlich zu klären. Die Sanierungskosten belaufen sich nach letzten Schätzungen auf rund 30 Millionen Euro. Aber nun steht fest: Um den notwendigen Sanierungsbeginn im November dieses Jahres nicht zu gefährden, wird der Kreis den Großteil der Kosten zunächst vorfinanzieren. Das hat der Haupt- und Finanzausschuss des Kreises Donnerstagabend einstimmig beschlossen.

Sanierungsbeginn des Wikingecks für Spätherbst geplant

Landrat Wolfgang Buschmann (Parteilos) hofft, dass mit der Sanierung im Herbst begonnen werden kann. Beim Umweltverband BUND wird die Entscheidung mit Erleichterung aufgenommen: "Noch vor gut zwei Jahren hatte die Bundesregierung zugesagt, zwei Drittel der Kosten zu übernehmen. Nach dem Regierungswechsel will das FDP-geführte Bundesverkehrsministerium nur noch 12 Prozent bezahlen", so BUND-Kreischef Rainer Borcherding über die schwierige Rechtslage beim Thema Wikingeck. Der einstimmige Beschluss sei jedenfalls ein klares Signal, so der Hauptausschussvorsitzende Thomas Detlefsen (CDU). Er sieht laut eigener Aussage dem Rechtsstreit mit der Bundesregierung, die ja ursprünglich 66 Prozent der Kosten übernehmen wollte, gelassen entgegen.

Das letzte Wort hat Ende des Monats zwar der Kreistag, aber dessen Zustimmung gilt als sicher. Auch im Haushalt wurde die Sanierung nach Angaben der Kreisverwaltung schon eingestellt. Das Projekt soll jetzt möglichst noch im März europaweit ausgeschrieben werden.

