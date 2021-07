Wiedereröffnung der Kinos in Schleswig-Holstein Stand: 01.07.2021 05:00 Uhr Nach acht Monaten Corona-Pause öffnen heute viele Kinos in Schleswig-Holstein wieder ihre Säle. Nur wenige Filmhäuser hatten in den vergangenen zwei Wochen bereits erste Filme gezeigt. Die Nachfrage nach Tickets ist groß.

"Die Menschen haben große Lust auf Kino", freut sich der Vorsitzende vom Kino-Verbund Schleswig-Holstein, Martin Turowski. Gerade durch den Wegfall der Corona-Testpflicht sei eine große Hürde genommen. Die Nachfrage ist groß. Es gebe schon viele Reservierungen, berichtet Turowski. Mehr als 30 Filmhäuser in Schleswig-Holstein haben zur Wiedereröffnung außerdem Freikarten verlost.

Corona-Regeln im Kino

Wer Karten möchte, sollte am besten vorher beim Kino anrufen oder online reservieren. Denn die Säle dürfen noch nicht voll belegt werden. Die Sitzanordnung folgt dem sogenannten Schachbrettmuster - je ein freier Sitz rechts und links und reihenweise versetzte freie Plätze. Laut Landesverordnung brauchen Besucher keinen Corona-Test mehr. Aber es gilt die Maskenpflicht, am Sitzplatz darf die Maske dann abgenommen werden. Die Kontaktdaten werden digital per App oder händisch per Kontaktbogen vor Ort erfasst. Außerdem werden die Kinosäle vor jeder Vorstellung gereinigt.

Programm für die ganze Familie

Das Filmprogramm bietet beste Unterhaltung für die ganze Familie. So wird es in vielen Kinos die geförderten Filme "Catweazle" mit Otto Waalkes als verrückten Magier und "Die Olchis" als buntes Animationsabenteuer zu sehen geben.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 01.07.2021 | 08:00 Uhr