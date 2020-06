Stand: 18.06.2020 20:55 Uhr - Schleswig-Holstein Magazin

Wie ein Strandkorb-Vermieter auf die Corona-Regeln reagiert

Zu viel Sonne - oder zu wenig: Wer einen Tag am Meer im Strandkorb verbringt, ist meist irgendwann unzufrieden mit der Position seines Mietobjekts. Die meisten fangen dann an, den Korb zu drehen. Das ist in normalen Zeiten vor allem ermüdend für die Urlauber - und irgendwann auch für das Material. In Zeiten von Corona kann das zum Problem für den Vermieter werden. Denn dann werden schnell die vorgeschriebene Abstände nicht mehr eingehalten. In Timmendorfer Strand müssen es 3,25 Meter sein. Damit das klappt, hat Strandkorb-Vermieter Rik Blücher nun Drehteller für seine mehr als 100 Körbe fertigen lassen.

Urlaub in Corona-Zeiten: Strandkorb auf dem Drehteller Schleswig-Holstein Magazin - 18.06.2020 19:30 Uhr Praktisch in Corona-Zeiten: Ein Strandkorb auf einem Drehteller. Die Abstände zu anderen Urlaubern in Strandkörben können besser eingehalten werden, wenn er auf den Sonnenverlauf gedreht wird.







