Stand: 05.02.2019 08:04 Uhr

Wenn der Führerschein erschummelt ist

von Julian Marxen

Verkabelt mit Knopflochkamera, Sender unter dem Pullover und einem winzigen Kopfhörer im Ohr: Was sich nach einer Spionageausrüstung á la James Bond anhört, ist häufig auch bei Fahrschülern zu finden, die in der theoretischen Prüfung sitzen. "Die Täuschungsmethoden werden immer ausgefeilter", berichtet Peter Schmidtke, zuständig für Führerscheinprüfungen beim TÜV Nord. So haben Schmidtke und seine Kollegen oft auch mit sogenannten Stellvertretern zu tun. "Dabei kommt nicht der Fahrschüler zum Test, sondern jemand, der die Theorie gut beherrscht, so ähnlich aussieht und den Ausweis des Anwärters vorlegt", erklärt Schmidtke. Diejenigen, die solche Dienste anböten, würden dafür gut und gerne mehrere Tausend Euro kassieren.

Hightech-Betrug bei Führerscheinprüfung NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 05.02.2019 09:00 Uhr Autor/in: Marxen, Julian Prüflinge kommen verkabelt oder schicken sogar Stellvertreter. Für den Fahrlehrerverband ist das Betrug. Er fordert harte Strafen.







5 bei 1 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Die meisten Täuschungsversuche im Kreis Pinneberg

Eine Umfrage von NDR Schleswig-Holstein unter Kreisverwaltungen und Prüfern im Land zeigt: Im vergangenen Jahr wurden rund 250 Täuschungsversuche aufgedeckt. Dabei gibt es große regionale Unterschiede. Während die Kreise Nordfriesland, Ostholstein, Plön und Steinburg zusammen gut zwei Dutzend Fälle pro Jahr zählten, verging in Kiel laut TÜV kaum eine Woche ohne Schummelei. Spitzenreiter in Schleswig-Holstein war der einwohnerstärkste Kreis Pinneberg. Hier käme es jede Woche zu durchschnittlich drei versuchten Täuschungen, die entdeckt wurden, berichtete ein Sprecher.

Fahrlehrer: Unwissenheit kann zu tödlichen Unfällen führen

"Dass immer mehr getrickst wird, ist eine absolute Katastrophe", ärgert sich der Vorsitzende des Fahrlehrerverbands Schleswig-Holstein, Frank Walkenhorst. Es könne nicht angehen, dass Leute im Straßenverkehr unterwegs seien, die davon keine Ahnung hätten, so der Fahrlehrer. Er fordert deshalb: Täuschen bei der Führerscheinprüfung müsse endlich als Betrug geahndet werden. Es sei nämlich nicht mit dem Spicken bei einem Vokalbeltest in der Schule vergleichbar, meint Walkenhorst. Die Führerschein-Mogelei könne im schlimmsten Fall zu tödlichen Unfällen führen - aufgrund von Unwissenheit.

Justizministerium: Juristisch kein Handlungsbedarf

Schummelnde Fahrschüler können maximal sechs Monate bis zur nächsten Prüfung gesperrt werden. Strafbar im juristischen Sinn ist das Tricksen aber in der Regel nicht. Und das sollte sich nach Ansicht des Bundesjustizministeriums auch nicht ändern. Stattdessen, so ein Sprecher, sollte man eher über strengere Kontrollen und Sperren nachdenken. Dem Kieler Verkehrsministerium reicht das nicht. Minister Bernd Buchholz (FDP) bedauert nach eigenen Worten, "dass sich das Bundesjustizministerium in diesem Punkt nicht bewegt", obwohl das Schummeln in der Führerscheinprüfung ein großes Risiko für den Straßenverkehr darstelle.

Weitere Informationen NDR 1 Welle Nord Neue Fragen bei Führerscheinprüfung NDR 1 Welle Nord Ab dem 1. April gibt es einige Veränderungen im Fragenkatalog für die theoretische Führerscheinprüfung: 27 Fragen sind neu, 31 Fragen wurden überarbeitet. mehr Fahrlehrer dringend gesucht Fahrschüler gibt es in Schleswig-Holstein reichlich. Bei Fahrlehrern dagegen herrscht großer Mangel. Denn viele gehen in den Ruhestand und Nachwuchs fehlt. mehr Panorama 3 Senioren am Steuer: Zu alt zum Autofahren? Panorama 3 Das wünschen sich viele Rentner: mobil und selbständig bleiben. Deshalb wollen sie nicht auf das Auto verzichten. Doch ab wann wird das Autofahren im Alter zum Risiko? mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 05.02.2019 | 09:00 Uhr