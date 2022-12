Weihnachtsmann und Superhelden erfreuen kranke Kinder Stand: 21.12.2022 17:00 Uhr In recht ungewöhnlicher Uniform haben sich Feuerwehrleute in Kiel von der Kinderklinik am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein abgeseilt - um kranken Kindern eine Freude zu machen.

von Dennis Brandau

Die Berufsfeuerwehr Kiel und die Freiwillige Feuerwehr Meimersdorf haben am Mittwoch kranken Kindern eine Freude gemacht. An der Kinderklinik seilten sich verkleidete Höhenretter ab und mit einem großen Leiterwagen kam sogar der Weihnachtsmann zu den kleinen Patientinnen und Patienten, die Weihnachten größtenteils nicht zu Hause feiern können.

Superhelden vor den Fenstern der Klinik

Es sah ein bisschen aus wie im Kino, als sich Spiderman, Batman und Superman vom Dach der Kinderklinik abseilten - an den Fenstern der kranken Kinder vorbei. Ein besonderer Moment für Feuerwehrmann André Schrock, der im Superman-Kostüm zum Teil kopfüber in 25 Metern am Gebäude hing. "Die standen natürlich alle an den Fenstern, haben geguckt, gewinkt", sagt er, "und da freut man sich ja auch, wenn man den Kindern eine Freude machen kann."

Der Weihnachtsmann kommt mit der Drehleiter

Es gab viele funkelnde Kinderaugen und begeistertes Personal im Krankenhaus. Zusätzlich zu den Superhelden kam aber auch noch ganz besonderer Weihnachtsbesuch vorbei: Der Weihnachtsmann höchstpersönlich wurde mit einer großen Drehleiter vom Dach geholt und direkt zu den Kindern gebracht, wo er auf den Stationen kleine Geschenke verteilte. Sogar für den Weihnachtsmann war dies ein emotionaler Moment: "Wenn man reinkommt in die Zimmer und man sieht in die Kinderaugen - das kann man einfach nicht beschreiben. Es war schön, es war einfach nur schön. Ich habe jetzt noch eine Gänsehaut."

