Wedel: Mann bunkert zuhause 60 gestohlene Fahrräder Stand: 29.07.2021 16:44 Uhr Die Polizei wollte einen Mann in Wedel verhaften. Bei ihm zuhause in einem Mehrfamilienhaus fanden die Beamten 60 gestohlene Fahrräder und dutzende Fahrradteile.

Nach Polizeiangaben haben Beamte einen 58 Jahre alten Mann gesucht, da gegen ihn ein Haftbefehl vorlag. Sie trafen ihn am Mittwoch in seiner Wohnung in der Straße Am Galgenberg in Wedel (Kreis Pinneberg) an und staunten über das, was sie darin sahen.

Großteil der Fahrräder als gestohlen identifiziert

Die Wohnung war bis unter die Decke mit Fahrradteilen voll, auf dem Balkon befanden sich Fahrräder und Rahmen, weitere Räder fanden die Polizisten im Keller. Auch den frei zugänglichen Dachboden nutzte der Tatverdächtige als Lagerplatz für sein mutmaßliches Diebesgut. Insgesamt zählten die Beamten 60 Fahrräder. Einen Großteil davon konnte die Polizei anhand der Rahmennummern als gestohlen identifizieren. Die aufgefundenen Gegenstände wurden abtransportiert, der Mann kam in Haft.

