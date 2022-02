Was macht ein Briefkasten mitten auf der A20 bei Bad Segeberg? Stand: 11.02.2022 15:13 Uhr Ein Briefkasten mitten auf der A20 verwirrt viele Autofahrer. Doch es gibt eine Erklärung.

Auf dem Mittelstreifen der Autobahn 20 bei Bad Segeberg steht er: ein Briefkasten. Zumindest sieht der weiße Kasten so aus - und verwirrt immer wieder Autofahrer. Denn wer schmeißt hier seine Briefe ein? Und wer leert den Kasten?

Des Rätsels Lösung kennt Torben Wiencke von der Autobahn GmbH des Bundes. Der Kasten diene als Depot für Verkehrssicherungsprotokolle, erklärt Wiencke. "Täglich überprüft eine Firma in unserem Auftrag, ob mit der Baustellenabsicherung an der Stelle noch alles in Ordnung ist. Darüber wird ein Protokoll angefertigt und in den Kasten gelegt. Einer unserer Außendienstmitarbeiter leert den Kasten dann alle paar Tage." Das werde auch an anderen Autobahnbaustellen so gemacht.

A20 endet bei Bad Segeberg

Die A20 endet derzeit bei Bad Segeberg. Das Bundesverwaltungsgericht hatte den Weiterbau gestoppt, weil bei den Planungen unter anderem der Schutz der in den Segeberger Kalkberghöhlen überwinternden Fledermäuse nicht ausreichend berücksichtigt worden ist.

