Warnstreiks legen Müllabfuhr und Kitas lahm

Warnstreiks im öffentlichen Dienst haben am Donnerstag in Kiel und Schleswig Behörden, Müllabführ und Kitas getroffen. In der Landeshauptstadt waren rund 5.000 städtische Beschäftigte aufgerufen, in den Warnstreik zu treten. Nach Angaben eines Stadtsprechers waren deshalb 23 von 36 städtischen Kitas geschlossen. In mehreren Stadtteilen seien zudem Mülltonnen nicht geleert worden. Ein Wertstoffhof und ein Kundenzentrum öffneten nicht. In Schleswig waren gut 2.000 Beschäftigte aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. Vor allem Stadtwerke und Helios Klinik waren betroffen. Ein Schwimmbad blieb geschlossen.

Kundgebung mit Abstand auf den Königswiesen

Coronabedingt durften sich in Schleswig nur 300 Demonstranten an der Kundgebung auf den Königswiesen beteiligen - um genügend Abstand einhalten zu können. Zu Gast war auch ver.di-Bundeschef Frank Werneke. Er forderte die Arbeitgeber auf, ein Tarifangebot vorzulegen. Gerade die unteren Lohngruppen müssten besser bezahlt werden. Weitere Streiks seien bereits geplant, sagte Werneke NDR Schleswig-Holstein. Er verwies auf die Leistungen der Beschäftigten in der Corona-Krise. Zudem müsse die Binnennachfrage gestärkt werden. Es dürfe keine Neiddebatte geben. Auch der Verzicht auf Lohnerhöhungen im öffentlichen Dienst würde keinen einzigen Arbeitsplatz bei Karstadt oder der Lufthansa retten.

Warnstreiks gehen weiter

Die Serie der Warnstreiks in verschiedenen Bundesländern geht am Freitag in Hamburg weiter. Auch in Schleswig-Holstein soll es laut ver.di in den nächsten Wochen erneut Warnstreiks geben. In welcher Form, wollte Werneke nicht sagen: "Was genau wir durchführen, hängt sehr davon ab, wie sich auch in den verschiedenen Regionen die Möglichkeiten ergeben, überhaupt auf Plätzen zusammenzukommen oder nicht."

Forderung: 4,8 Prozent mehr Lohn

Ver.di fordert für die bundesweit rund 2,3 Millionen Tarifbeschäftigten 4,8 Prozent mehr Lohn, mindestens aber 150 Euro mehr pro Monat. Während der Arbeitnehmerseite eine Laufzeit des Tarifvertrags von zwölf Monaten vorschwebt, soll der Vertrag nach Ansicht der Arbeitgeber bis in das Jahr 2023 gelten. Ein konkretes Angebot hatten die Arbeitgeber bei der zweiten Verhandlungsrunde nicht vorgelegt, weil aus ihrer Sicht erst die Verhandlungsrunden zu Krankenhäusern und Sparkassen abgeschlossen sein müssen.

Die dritte Verhandlungsrunde ist für den 22. und 23. Oktober in Potsdam angesetzt.

