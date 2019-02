Stand: 25.02.2019 09:54 Uhr

Warnstreiks im öffentlichen Dienst begonnen

Heute früh hat in Schleswig-Holstein ein ganztägiger Warnstreik des öffentlichen Dienstes begonnen. Die Gewerkschaft ver.di hat gemeinsam mit der Gewerkschaft der Polizei (GdP) und der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) dazu aufgerufen. Betroffen seien unter anderem das Uni-Klinikum Schleswig-Holstein mit den Standorten Kiel und Lübeck, sämtliche Landesverwaltungen einschließlich der Ministerien, die Gebäudemanagement Schleswig-Holstein sowie das Landeslabor in Neumünster, sagte ein Ver.di-Sprecher am Montag.

Geplant sind laut Gewerkschaft regionale Kundgebungen - unter anderem in Schleswig und Lübeck. In Kiel wollen die Beschäftigten bei einer Demonstration vom Gewerkschaftshaus an der Legienstraße zum Asmus-Bremer-Platz ziehen. Daran beteiligt sich neben Verdi und GEW auch die Gewerkschaft der Polizei (GdP).

Prognose: Streik kaum spürbar, trotz 1.700 Teilnehmern

Mit der Aktion wollen die Gewerkschaften im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes der Länder den Druck erhöhen. Im Tarifkonflikt mit den Ländern fordern die Gewerkschaften sechs Prozent mehr Lohn, mindestens aber 200 Euro mehr im Monat für die Beschäftigten.

Laut ver.di handelt es sich um die größte Streikaktion in dieser Tarifrunde. Die Gewerkschaft geht allerdings davon aus, dass die meisten Schleswig-Holsteiner kaum etwas von den Arbeitsniederlegungen merken werden: Für die Kliniken und den Küstenschutz bestehe eine Notdiensvereinbarung, die Aufgaben der Autobahn- und Straßenmeistereien im Falle eines Unfalls übernehme die Polizei, so ein Gewerkschaftssprecher. Auch die meisten Kitas sind vom Warnstreik nicht betroffen. Ausnahmen sind die Kitas des Studentenwerks an den Hochschulstandorten Kiel, Lübeck und Flensburg.

