Vermisster: Polizei findet Leiche in Dammfleth

Bei einer Durchsuchung auf einem Hof in Dammfleth (Kreis Steinburg) hat die Polizei am Dienstag eine Leiche gefunden. Diese sei noch nicht identifiziert, wie die Polizei mitteilte. Dass es sich bei der Leiche um einen seit April 2017 vermissten Mann handelt, sei nicht auszuschließen, so eine Polizeisprecherin. Bereits am Dienstagvormittag waren die ehemalige Lebenspartnerin des Vermissten sowie ihr 46 Jahre alter Freund festgenommen worden. Sie leben auf dem Hof.

Polizei konnte Mann 2017 nicht finden

Am 29. April 2017 hatte die Frau ihren damaligen Lebensgefährten als vermisst gemeldet. Am 21. April sei er spurlos verschwunden, sagte sie damals. Das Paar hatte zuvor mit zwei gemeinsamen Kindern auf dem Hof in Dammfleth gelebt. Die Polizei konnte den Mann damals nicht finden.

Ermittler schließen Gewalttat nicht aus

Danach lebte die heute 37 Jahre alte Frau mit einem neuen Lebenspartner und ihren Kindern auf dem Hof. Laut Polizei besteht der Verdacht, dass der Vermisste einer Gewalttat zum Opfer gefallen ist.

