Vermisste Neunjährige in Haseldorfer Binnenelbe tot aufgefunden Stand: 23.06.2021 12:08 Uhr Laut Polizei hat ein Sportbootfahrer die Leiche des Mädchens gestern Nachmittag in der Haseldorfer Binnenelbe in der Wedel-Haseldorfer Marsch entdeckt.

Das Mädchen aus Elmshorn war am Sonnabend an einer Badestelle in Kollmar (Kreis Steinburg) in eine Strömung geraten und im Wasser verschwunden. Laut Polizei wurde es vom Elbsog mitgezogen. Am Montag stellte die Polizei die Suche dann ohne Ergebnis ein. Die Einsatzkräfte hatten am Sonntag und in der Nacht zu Montag nach dem Mädchen gesucht. Beteiligt waren Polizei und Wasserschutzpolizei, Feuerwehr, DLRG sowie Taucher und Hubschrauber. Die Helfer setzten auch Drohnen und Suchhunde ein.

Feuerwehrleute bergen verunglückte 13-Jährige aus Einfelder See

Bereits am Wochenende war eine verunglückte 13-Jährige tot aus dem Einfelder See bei Neumünster geborgen worden. Das Mädchen war am Freitagnachmittag beim Baden verschwunden. Suchaktionen am Freitag und am Sonnabend waren zunächst erfolglos geblieben.

19-Jähriger ertrinkt im Müssener See

In Müssen (Kreis Herzogtum Lauenburg) ertrank am Samstagabend ein 19-Jähriger im Müssener See. Taucher konnte den Jugendlichen nach mehrstündiger Suche nur noch tot bergen.

