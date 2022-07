"Unser Dorf hat Zukunft": Medelby gewinnt Landeswettbewerb Stand: 06.07.2022 14:50 Uhr Die Gemeinde Medelby hat beim Landeswettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" gleich doppelt gewonnen. Der Ort erhielt neben der mit 10.000 Euro dotierten Hauptauszeichnung auch den Sonderpreis Wirtschaft über 5.000 Euro.

Der Wettbewerb findet alle drei Jahre statt, teilnehmen können Gemeinden in Schleswig-Holstein mit maximal 3.000 Einwohnern. Nach einer Rundreise durch die zehn besten Bewerber entschied sich die Jury in diesem Jahr für das Dorf Medelby im Kreis Schleswig-Flensburg.

Kostenloser Bürgerbus und Bildungshaus überzeugten

Medelby beeindruckt uns durch seine enormen Impulse, die die Gemeinde immer wieder setzt", sagte die Jury-Vorsitzende Annette Blöcker von der Akademie für die Ländlichen Räume Schleswig-Holsteins (ALR). Als Beispiele nannte sie den MarktTreff, ein Bildungshaus zwischen Grundschule und Kindertagesstätte, das Mobilitätskonzept mit kostenlosem Bürgerbus oder den Kirchspiel-Park im Ortstkern.

Auf Platz zwei landete Brokstedt im Kreis Steinburg mit 2.100 Einwohnern. Das Dorf überzeugte die Jury insbesondere mit der Vielfalt des Ehrenamtes und Ideen wie dem "PlietschHuus". Den dritten Rang belegt das 546-Einwohner-Dorf Duvensee (Kreis Herzogtum Lauenburg).

Sonderpreis für Kinder- und Jugendbeteiligung geht an Grundhof

Zusätzlich vergaben die Handwerkskammer und die Industrie- und Handelskammer Schleswig-Holstein bereits zum zweiten Mal den Sonderpreis Wirtschaft. Hier punktete Medelby mit einer engen Zusammenarbeit zwischen Gemeinde und Wirtschaft sowie einer engagierten Wirtschaftspolitik, so die Jury.

Außerdem wurde in diesem Jahr erstmals ein weiterer Sonderpreis von der Akademie für ländliche Räume vergeben, mit dem Schwerpunkt Kinder- und Jugendbeteiligung. Dieser ging an die Gemeinde Grundhof im Kreis Schleswig-Flensburg. Junge Menschen würden dort aktiv einbezogen und ihre Ideen von der Gemeinde aufgegriffen, erklärte Monika Riekhof, die für den Schleswig- Holsteinischen Gemeindetag in der Jury mitwirkte. "Es war unglaublich faszinierend, wie motiviert diese jungen Menschen waren, etwas bewegen zu wollen und dabei zu sein“, so Riekhof.

Landwirtschaftsminister Schwarz: Wettbewerb motiviert

Landwirtschaftsminister Werner Schwarz (CDU) gratulierte den Gemeinden und sagte, der Wettbewerb motiviere dazu, Potentiale zu nutzen: "Das ehrenamtliche Engagement vor Ort hat eine enorm große Bedeutung und verdient unsere Wertschätzung. Der Landes-Wettbewerb trägt dazu bei und motiviert, neue Ideen zu entwickeln, beherzt umzusetzen und die Dorf-Gemeinschaft weiter zu stärken."

Die Preisträger werden im September von Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) ausgezeichnet. Die Gewinner-Gemeinde Medelby bekommt vom Land eine Projektförderung in Höhe von 10.000 Euro, die sie mit 2.500 Euro kofinanzieren muss. Die beiden Sonderpreise sind mit jeweils 5.000 Euro dotiert.

