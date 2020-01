Stand: 10.01.2020 13:43 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Umweltministerium will kein Fahrverbot für Kiel

Monatelang ist gerechnet worden, außerdem wurden Gutachten überprüft: Heute Vormittag hat das schleswig-holsteinische Umweltministerium nun den neuen Luftreinhalteplan für die Landeshauptstadt Kiel vorgelegt. Am Theodor-Heuss-Ring, einer viel befahrenen Straße in Kiel, werden die Grenzwerte für saubere Luft seit Jahren nicht eingehalten. Trotz schlechter Luft plant Umweltminister Jan Philipp Albrecht (Grüne) kein Fahrverbot für ältere Dieselautos. Stattdessen soll mit einer Reihe von Maßnahmen für eine geringere Stickstoffdioxidbelastung gesorgt werden. Mit dem von ihm vorgelegten Luftreinhalteplan könnten Schadstoffgrenzwerte eingehalten und ein Fahrverbot vermieden werden, erklärte Albrecht am Freitag. "Die intensiven Beratungen und Abstimmungen der vergangenen Monate haben sich gelohnt." Der Plan solle zum 21. Januar in Kraft treten, sofern die Stadt ihr Einvernehmen erteilt.

Luftfilteranlagen eine von mehreren Maßnahmen

Auf dem Theodor-Heuss-Ring wird seit Jahren der Grenzwert für die Belastung mit Stickstoffdioxid von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter überschritten. Laut dem Umweltministerium wurden im Luftreinhalteplan die in den vergangenen Wochen zusätzlich von der Stadt Kiel eingebrachten Vorschläge "umfänglich berücksichtigt". Neben Luftfilteranlagen, die am Theodor-Heuss-Ring aufgestellt werden sollen, will es die Stadt mit einem Job-Ticket Berufspendlern einfacher machen, vom eigenen Auto auf Bus, Bahn und Fahrrad umzusteigen. Auch eine Baustelle auf dem Theodor-Heuss-Ring in den Sommermonaten wurde im Plan berücksichtigt. Laut einem Verkehrsmodell der Stadt Kiel werden wegen dieser Sperrung dann etwa 24.000 Autos weniger die Stelle passieren.

Weitere Informationen Kiel: Mit Luftreinhalteplan Fahrverbote verhindern Mit dem Luftreinhalteplan will die Stadt Kiel sicherstellen, dass weiterhin Diesel-Fahrzeuge über den Theodor-Heuss-Ring fahren dürfen. Sollten die Messwerte nicht sinken, drohen Fahrverbote. mehr Absauganlage soll Kiels dreckige Luft reinigen Schon ab Februar will die Landeshauptstadt den Prototypen einer Anlage testen, die Stickoxide aus der Luft filtert. Bis zum regulären Betrieb könnten allerdings noch Jahre vergehen. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 10.01.2020 | 13:00 Uhr